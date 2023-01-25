Amazon обогнал Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Компания стала самым дорогим брендом в мире несмотря на потерю части стоимости. Третье место в списке самых дорогих брендов занял Google.

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Бренд Amazon стал самым дорогим в мире по итогам прошлого года и обогнал Apple и Google, которые заняли второе и третье места соответственно. Об этом сообщает Brand Finance.

За прошедший год стоимость Amazon снизилась на 15% (с $350,3 млрд до $299,3 млрд). В отчете указывается, что это связано со снижением доверия к компании со стороны клиентов, поскольку увеличился срок доставки товаров. Кроме того, компания потеряла позиции из-за снятия коронавирусных ограничений во многих странах, что привело к уменьшению покупок в интернете.

В прошлом году лидировала компания Apple, но за год бренд потерял 16% стоимости (с $355,1 млрд до $297,5 млрд), что связывают с падением ожидаемой прибыли.

Третье место в списке самых дорогих брендов занял Google. За прошлый год бренд подорожал на 7% до $281,4 млрд.

Всего в рейтинг попали 48 брендов, связанных с технологиями, тогда как в прошлом году их было 50. В текущем рейтинге не были представлены Snapchat и Twitter.

За прошлый год в стоимости также потеряли Samsung Group, цена которого упала на 7% до $99,7 млрд, Facebook на 42% до $59 млрд и Alibaba.com на 56% до $10 млрд.

В то же время значительно выросла стоимость Instagram, за год бренд подорожал на 42% до $47,4 млрд и LinkedIn, цена которого выросла на 49% до $15,5 млрд. Также значительно нарастила свою стоимость компания Tesla, цена бренда за год выросла на 44% до $66,2 млрд.

Ранее Фокус сообщал, что в январе 2023 года в США тысячи дорогостоящих ноутбуков Apple в идеальном состоянии стали отправлять на утилизацию просто из-за того, что ремонтники не могут их разблокировать и восстановить заводские настройки.