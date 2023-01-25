Amazon обігнав Apple і став найдорожчим брендом у світі

Компанія стала найдорожчим брендом у світі, незважаючи на втрату частини вартості. Третє місце у списку найдорожчих брендів посів Google.

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Бренд Amazon став найдорожчим у світі за підсумками минулого року й обігнав Apple та Google, які посіли друге та третє місця відповідно. Про це повідомляє Brand Finance.

За минулий рік вартість Amazon знизилася на 15% (з $350,3 млрд до $299,3 млрд). У звіті зазначається, що це пов'язано зі зниженням довіри до компанії з боку клієнтів, оскільки збільшився термін доставки товарів. Крім того, компанія втратила позиції через зняття коронавірусних обмежень у багатьох країнах, що призвело до зменшення покупок в інтернеті.

Минулого року лідирувала компанія Apple, але за рік бренд втратив 16% вартості (з $355,1 млрд до $297,5 млрд), що пов'язують із падінням очікуваного прибутку.

Третє місце у списку найдорожчих брендів посів Google. За минулий рік бренд подорожчав на 7% — до $281,4 млрд.

Загалом у рейтинг потрапили 48 брендів, пов'язаних із технологіями, тоді як у минулому році їх було 50. У поточному рейтингу не були представлені Snapchat і Twitter.

За минулий рік у вартості також втратили Samsung Group, ціна якого впала на 7% до $99,7 млрд, Facebook на 42% до $59 млрд та Alibaba.com на 56% до $10 млрд.

У той же час, значно зросла вартість Instagram, за рік бренд подорожчав на 42% до $47,4 млрд і LinkedIn, ціна якого зросла на 49% до $15,5 млрд. Також значно наростила свою вартість компанія Tesla, ціна бренду за рік зросла на 44% — до $66,2 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що в січні 2023 року в США тисячі дорогих ноутбуків Apple в ідеальному стані почали відправляти на утилізацію просто через те, що ремонтники не можуть їх розблокувати та відновити заводські налаштування.