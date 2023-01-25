Заключенные тайно пользуются смартфонами в тюрьмах, чтобы "учиться на хакеров"

Профессор из Гарварда, который читает лекции по информатике онлайн, получает множество благодарственных писем от "зэков".

Related video

По данным "Проекта Маршал", все больше и больше заключенных стараются изучать программирование, используя онлайн-курсы. Делают это они тайком от охраны, ведь во многих тюрьмах запрещено пользоваться смартфонами и ПК, пишет Yahoo Finance.

Профессор Гарварда Дэвид Малан подтвердил журналистам, что ему приходят благодарственные письма от "сидельцев", которые находят его онлайн-курс CS50 очень полезным. Преподаватель отмечает, что с радостью поможет любому, кто желает получить доступ к его курсам. Он собирается сделать все возможное, чтобы материал его курса был доступен для загрузки и кто угодно мог изучать его без привязки к Интернету.

"Я восхищен студентами, которые пытаются самостоятельно приобрести новые знания и навыки, тем более в таких обстоятельствах", — говорит Малан.

Для того чтобы обучаться он-лайн заключенным приходится покупать контрабандные смартфоны, которые запрещены в большинстве тюрем США. Причем, как сообщал журналистам один из них, в большинстве случаев смартфоны продают сами надзиратели.

Один из "сидельцев" рассказал, что даже создал группу из 300 таких же как он заключенных из разных штатов, которые совместно посещают онлайн-занятия и обсуждают пройденный материал.

Профессор Дэвид Малан отмечает, что его бесплатный курс посещает множество людей со всего мира. Он получал благодарственные отзывы от учеников из Египта, Сирии, Ирака и Украины.

Ранее Фокус писал, что боец ВСУ сделал приложение, которое отслеживает безопасность родных.