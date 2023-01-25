Ув'язнені таємно користуються смартфонами у в'язницях, щоб "вчитися на хакерів"

Професор із Гарварда, який читає лекції з інформатики онлайн, отримує безліч листів подяки від "зеків".

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За даними "Проекту Маршал", дедалі більше ув'язнених намагаються вивчати програмування, використовуючи онлайн-курси. Роблять це вони потай від охорони, адже у багатьох в'язницях заборонено користуватися смартфонами та ПК, пише Yahoo Finance.

Професор Гарварда Девід Малан підтвердив журналістам, що йому надходять листи подяки від "сідельців", які вважають його онлайн-курс CS50 дуже корисним. Викладач зазначає, що з радістю допоможе будь-кому, хто бажає отримати доступ до його курсів. Він збирається зробити все можливе, щоб матеріал його курсу був доступний для завантаження і будь-хто міг вивчати його без прив'язки до інтернету.

"Я захоплений студентами, які намагаються самостійно отримати нові знання і навички, тим паче за таких обставин", — каже Малан.

Для того, щоб навчатися онлайн ув'язненим, доводиться купувати контрабандні смартфони, які заборонені в більшості в'язниць США. Причому, як повідомляв журналістам один із них, у більшості випадків смартфони продають самі наглядачі.

Один із "сідельців" розповів, що навіть створив групу з 300 таких самих, як він ув'язнених із різних штатів, які спільно відвідують онлайн-заняття та обговорюють пройдений матеріал.

Професор Девід Малан зазначає, що його безкоштовний курс відвідує багато людей з усього світу. Він отримував подяки від учнів з Єгипту, Сирії, Іраку й України.

Раніше Фокус писав, що боєць ЗСУ зробив додаток, який відстежує безпеку рідних.