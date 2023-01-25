Дрон может нести полезную нагрузку в 45 кг и летать со скоростью 150 км/ч (видео)

Для взлета и посадки беспилотника Cento понадобятся два парковочных места.

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Компания MightyFly из Сан-Франциско представила свой грузовой дрон Cento, который способен изменить будущее автономных грузоперевозок. В официальном пресс-релизе компании утверждается, что их беспилотник способен перевозить грузы весом 45 кг на расстояние более чем в 1000 км.

Казалось бы, вместительность дрона не так велика, но 96 небольших посылок, которые могут быть доставлены на столь огромное расстояние со скоростью в 150 км/ч, очень впечатляют. Кроме того, разработчики утверждают, что для взлета и посадки дрону Cento понадобится небольшая площадка размером в два парковочных места.

[ + – ] Дрону Cento хватит двух посадочных средств для взлета и посадки Фото: Соцсети

Сам грузовой беспилотник выполнен из углеродного волокна и весит 161 кг. Он оснащен восьмью подъемными винтами для большей устойчивости и маневренности. Сами винты приводятся в движение электрическими двигателями, но поддерживать заряд батарей будет все-таки обычный двигатель внутреннего сгорания.

Разгрузка и загрузка осуществляются практически автономно – конвейерная лента дрона облегчит эту задачу.

[ + – ] Разгрузку значительно облечит выдвижной конвейер Фото: Соцсети

В MightyFly заявляют, что активно тестируют свой грузовой беспилотник и уже получили почти все нужные лицензии. Осталось только получить сертификат именно на грузовые перевозки, на что в компании очень рассчитывают. Пока идет процесс оформления документации инженеры MightyFly уже работают над совершенствованием следующего дрона, который сможет поднять в воздух более 200 кг груза.

[ + – ] Возможности грузового дрона Cento

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