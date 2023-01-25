Дрон-разведчик Eurodrone получит особые сенсоры за $16 млн: зачем это нужно (видео)

Немецкий дрон-разведчик станет основой для общей военной системы беспилотников Евросоюза.

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Германия собирается воспользоваться услугами известной компании Hensoldt, и оснастить свой флагманский беспилотник Eurodrone сложнейшими средствами радиотехнической разведки (SIGNIT), пишет TheDefensePost. Контракт на общую сумму в $16,3 млн уже подписан.

[ + – ] Erodrone сможет объединить в одну боевую сеть беспилотники и самолеты Фото: Соцсети

Уникальная сенсорная техника, которую специально для дронов этой серии разработает Hensoldt позволит качественно и быстро собирать разведданные и анализировать сигналы связи между вражескими подразделениями. Помимо сенсорного оборудования, Hensoldt займется разработкой общей системной архитектурой для интеграции средств радиотехнической разведки в будущую систему моделей Eurodrone.

[ + – ] Eurodrone собираются оснастить передовыми сенсорами для разведки и радиоперехвата Фото: Соцсети

Сам Eurodrone является совместным продуктом Франции, Германии, Италии и Испании стоимостью разработки которого обошлась в $7,7 млрд.

Этот супер-БПЛА станет одним из основных столпов будущей боевой воздушной системы Европы, отслеживая и собирая важную информацию, как спутник, но на меньшей высоте, что позволит операторам по-прежнему полностью контролировать систему.

[ + – ] Презентация возможностей Eurodrone

Ранее Фокус писал, что украинские добробатовцы наладили производство сверх дешевых дронов, которые успешно бьют российских оккупантов.

А народные умельцы из Кривого Рога разработали украинский разведывательный дрон под названием "Кобра", который способен развивать скорость до 150 км/ч.