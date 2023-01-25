Дрон-розвідник Eurodrone отримає спеціальні сенсори за $16 млн: навіщо це потрібно (відео)

Німецький дрон-розвідник стане основою загальної військової системи безпілотників Євросоюзу.

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Німеччина збирається скористатися послугами відомої компанії Hensoldt і оснастити свій флагманський безпілотник Eurodrone найскладнішими засобами радіотехнічної розвідки (SIGNIT), пише TheDefensePost. Контракт на загальну суму $16,3 млн вже підписано.

[ + – ] Erodrone зможе об'єднати в одну бойову мережу безпілотники та літаки Фото: Соцмережi

Унікальна сенсорна техніка, яку спеціально для дронів цієї серії розробить Hensoldt дозволить якісно та швидко збирати розвіддані та аналізувати сигнали зв'язку між ворожими підрозділами. Окрім сенсорного обладнання, Hensoldt займеться розробкою загальної системної архітектури для інтеграції засобів радіотехнічної розвідки до майбутньої системи моделей Eurodrone.

[ + – ] Eurodrone збираються оснастити передовими сенсорами для розвідки та радіоперехоплення Фото: Соцмережi

Сам Eurodrone є спільним продуктом Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, вартість розробки якого коштувала $7,7 млрд.

Цей супер-БПЛА стане одним з основних стовпів майбутньої бойової повітряної системи Європи, відстежуючи та збираючи важливу інформацію, як супутник, але на меншій висоті, що дозволить операторам, як і раніше, повністю контролювати систему.

[ + – ] Презентація можливостей Eurodrone

Раніше Фокус писав, що українські добробатівці налагодили виробництво найдешевших дронів, які успішно б'ють по російських окупантах.

А народні умільці із Кривого Рогу розробили український розвідувальний дрон під назвою "Кобра", який здатний розвивати швидкість до 150 км/год.