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Діджитал

Дрон може нести 45 кг корисного навантаження і літати зі швидкістю 150 км/год (відео)

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Фото: Соцмережi | Вантажний дрон Cento проходить випробування в США

Для зльоту та посадки безпілотника Cento знадобляться два паркувальні місця.

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Компанія MightyFly із Сан-Франциско представила свій вантажний дрон Cento, який здатний змінити майбутнє автономних вантажоперевезень. В офіційному пресрелізі компанії стверджується, що їхній безпілотник здатний перевозити вантажі вагою 45 кг на відстань більш ніж 1 000 км.

Здавалося б, місткість дрону не така велика, але 96 невеликих посилок, які можуть бути доставлені на таку велику відстань зі швидкістю 150 км/год, дуже вражають. Крім того, розробники стверджують, що для зльоту та посадки дрону Cento знадобиться невеликий майданчик розміром два паркувальні місця.

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Дрону Cento вистачить для двох посадкових засобів для зльоту та посадки
Фото: Соцмережi

Сам вантажний безпілотник виконаний з вуглецевого волокна та важить 161 кг. Він оснащений вісьмома підйомними гвинтами для більшої стійкості та маневреності. Самі гвинти рухаються електричними двигунами, але підтримувати заряд батарей буде все-таки звичайний двигун внутрішнього згоряння.

Розвантаження і завантаження здійснюються практично автономно — конвеєрна стрічка дрона полегшить це завдання.

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Розвантаження значно полегшить висувний конвеєр
Фото: Соцмережi

У MightyFly заявляють, що активно тестують свій вантажний безпілотник і вже отримали майже всі ліцензії. Залишилося лише отримати сертифікат саме на вантажні перевезення, на що в компанії дуже розраховують. Поки триває процес оформлення документації, інженери MightyFly вже працюють над удосконаленням наступного дрона, який зможе підняти в повітря понад 200 кг вантажу.

Можливості вантажного дрона Cento

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