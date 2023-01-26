В Китае создали самый маленький дрон в мире: его уже можно купить (фото)

Размер пропеллеров GEPRC CineLog20 всего 2 дюйма, а вес – 140 г.

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Китайский производитель дронов компания GEPRC выпустила на рынок свою очередную новинку – супермаленький дрон CineLog20, пишет сайт CineD. Эту малютку можно оснастить блоком DJI O3 для полетов.

Сам крошечный дрон весит всего 140 г, поэтому производитель настойчиво рекомендует использовать его сугубо в помещении, что бы беспилотник не унесло ветром. Несмотря на малый размер дрон может нести дополнительную экшн-камеру, которая устанавливается ​​на демпфированную монтажную пластину. Кстати, монтажная пластина камеры переработана с помощью креплений для снижения вибрации. Это относится как к камере дрона, так и к дополнительной камере, которой вы можете оснастить малыша.

[ + – ] На GEPRC CineLog20 можно установить камеру HERO10 Фото: Соцсети

Крошечные двухдюймовые пропеллеры в CineLog20 установлены вверх ногами, что позволяет, по заявлением разработчиков, устройству быть более устойчивым в полете. В дроне используются двигатели GEPRC SPEEDX2 1303.5 5500KV с винтами Emax. Модель поставляется с несколькими вариантами приемника в зависимости от используемой вами системы — PNP (встроенный приемник DJI), ELRS2.4G и TBS Nano RX/RXSR.

[ + – ] Вес малыша без "обвесов" всего 140 гр. Фото: Соцсети

Емкостью аккумуляторов дрона составляет от 450 до 660 мАч, а общее время полета не так велико – всего до 6 минут. Дрон уже доступен для заказа в фирменном интернет-магазине GEPRC . В зависимости от комплектации он обойдется покупателю от $480 до $515.

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