У Китаї створили найменший дрон у світі: його вже можна купити (фото)

Розмір пропелерів GEPRC CineLog20 всього 2 дюйми, а вага — 140 г.

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Китайський виробник дронів компанія GEPRC випустила на ринок свою чергову новинку — супермаленький дрон CineLog20, пише сайт CineD. Цю малютку можна оснастити блоком DJI O3 для польотів.

Сам крихітний дрон важить всього 140 г, тому виробник наполегливо рекомендує використовувати його суто в приміщенні, щоб безпілотник не забрав вітром. Попри малий розмір дрон може нести додаткову екшн-камеру, яка встановлюється на демпфовану монтажну пластину. До речі, монтажну пластину камери перероблено за допомогою кріплень для зниження вібрації. Це стосується як камери дрона, так і додаткової камери, якою ви можете оснастити малюка.

[ + – ] На GEPRC CineLog20 можна встановити камеру HERO10 Фото: Соцмережi

Крихітні дводюймові пропелери в CineLog20 встановлені вгору ногами, що дозволяє, за заявою розробників, бути стійкішим у польоті. У дроні використовуються двигуни GEPRC SPEEDX2 1303.5 5500KV із гвинтами Emax. Модель поставляється з декількома варіантами приймача залежно від системи, що ви використовуєте — PNP (вбудований приймач DJI), ELRS2.4G і TBS Nano RX/RXSR.

[ + – ] Вага малюка без "обважування" всього 140 г Фото: Соцмережi

Місткістю акумуляторів дрона становить від 450 до 660 мАг, а загальний час польоту не такий великий — всього до 6 хвилин. Дрон вже доступний для замовлення у фірмовому інтернет-магазині GEPRC. Залежно від комплектації, він обійдеться покупцеві від $480 до $515.

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