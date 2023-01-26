Китай стремится сам делать прогрессивные чипы: почему это не получается

Компания Oppo потратила $7 млрд на разработку своего процессора, а успеха пока не видно.

Related video

Китайская аналитическая компания Jiwei проанализировала успехи местных компаний, которые стремятся разрабатывать свои чипы, чтобы не зависеть от технологических разработок Запада, однако им это не удается, пишет The Register.

Несмотря на то, что известный китайский производитель смартфонов Oppo еще в 2019 году собирался инвестировать огромную сумму в $7 млрд в разработку собственных чипов компании удалось разработать лишь чип MariSilicon X для камеры, который так и не был запущен в производство.

Аналитики предполагают, что собственная разработка даже этих чипов не выйдет дальше лаборатории, потому что производителю куда выгоднее и проще закупать уже готовые комплекты решений у Qualcomm и MediaTek. С такими же проблемами сталкивается и Xiaomi, говорят эксперты.

Китайские производители смартфонов прекрасно осознают свою зависимость от зарубежных поставщиков и создание собственных чипов — один из способов снизить риски возможных санкций со стороны Вашингтона. Однако на сегодня из-за невозможности современное литографическое оборудование у Китая нет способов разрабатывать собственные чипы по техпроцессу меньше 7 нм.

Впрочем, аналитики не сомневаются, что даже отечественные чипы, которые старается разрабатывать Oppo все же найдут свое применение хотя бы в некоторых ее моделях после того, как рынок смартфонов выровняется и производителям придется наращивать скорость производства моделей.

Ранее Фокус писал, как США, Япония и Нидерланды смогут затормозить развитие высоких технологий не только в КНР, но и в России и Северной Корее.