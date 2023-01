Китаю закручивают гайки: страна рискует вовсе остаться без современных процессоров

США, Япония и Нидерланды смогут затормозить развитие высоких технологий не только в КНР, но и в России и Северной Корее.

Related video

Нидерланды и Япония, где располагаются штаб-квартиры ключевых поставщиков оборудования для производства полупроводников, могут присоединиться к планам США по ограничению экспорта технологий в Китай и создать серьезное препятствие на пути развития индустрии чипов в КНР, пишет bloomberg.com.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что государства обеих стран рассматривают возможность последовать примеру США и ужесточить собственный экспортный контроль, а также согласовать все юридические моменты с Белым домом. Премье-министры обеих стран недавно обсуждали это с президентом Байденом. Если это произойдет, то Китай лишится доступа не только к оборудованию и технологиям, но и не сможет контактировать с экспертами из Японии и Нидерландов.

Напомним, что нидерландская компания ASML Holding NV является крупнейшим игроком на рынке, поставляя литографическое оборудование. Без него производство современных чипов просто немыслимо. Также невозможно себе представить производственные процессы без технологий от японской Tokyo Electron Ltd. КНР уже не может воспользоваться продуктами американских Applied Materials Inc., Lam Research Corp. и KLA Corp., и если закрыть доступ к ASML Holding NV и Tokyo Electron Ltd., вряд ли Китай сможет выпускать передовые процессоры, говорится в материале.

В Японии заинтересованы развивать полупроводниковую промышленность и обойти Китай, вырвавшись в лидеры индустрии. Возможно, эта страна согласится на условия, предлагаемые Штатами. Аналитики полагают, что объединив усилия, Япония, США и Нидерланды смогут затормозить развитие высоких технологий не только в КНР, но и в России и Северной Корее.

Напомним, что осенью 2022 года США внедрили новые правила экспортного контроля, согласно которым поставки китайским компаниям передового оборудования для производства микросхем по американским технологиям должны быть резко ограничены.

Ранее мы сообщали о том, что учеными придуман способ уменьшения размеров транзисторов.