Китаю закручують гайки: країна ризикує залишитися без сучасних процесорів

Нідерланди та Японія, де розташовані штаб-квартири ключових постачальників обладнання для виробництва напівпровідників, можуть приєднатися до планів США щодо обмеження експорту технологій до Китаю та створити серйозну перешкоду на шляху розвитку індустрії чипів у КНР, пише bloomberg.com.

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що держави обох країн розглядають можливість наслідувати приклад США та посилити власний експортний контроль, а також узгодити всі юридичні моменти з Білим домом. Прем'єр-міністри обох країн нещодавно обговорювали це з президентом Байденом. Якщо це станеться, то Китай втратить доступ не тільки до обладнання й технологій, але й не зможе контактувати з експертами з Японії та Нідерландів.

Нагадаємо, що нідерландська компанія ASML Holding NV є найбільшим гравцем на ринку, постачаючи літографічне обладнання. Без нього виробництво сучасних чипів просто немислиме. Також неможливо уявити виробничі процеси без технологій від японської Tokyo Electron Ltd. КНР не може скористатися продуктами американських Applied Materials Inc., Lam Research Corp. і KLA Corp., і якщо закрити доступ до ASML Holding NV і Tokyo Electron Ltd., навряд чи Китай зможе випускати передові процесори, йдеться в матеріалі.

У Японії зацікавлені розвивати напівпровідникову промисловість і обійти Китай, вирвавшись у лідери індустрії. Можливо, ця країна погодиться на умови, які пропонують Штати. Аналітики вважають, що, об'єднавши зусилля, Японія, США та Нідерланди зможуть загальмувати розвиток високих технологій не лише в КНР, а й у Росії та Північній Кореї.

Нагадаємо, що восени 2022 року США впровадили нові правила експортного контролю, згідно з якими постачання китайським компаніям передового обладнання для виробництва мікросхем за американськими технологіями мають бути різко обмежені.

