Китай прагне сам робити прогресивні чипи: чому це не виходить

Компанія Oppo витратила $7 млрд на розробку свого процесора, а успіху поки не видно.

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Китайська аналітична компанія Jiwei проаналізувала успіхи місцевих компаній, які прагнуть розробляти свої чипи, щоб не залежати від технологічних розробок Заходу, проте це не вдається, пише The Register.

Попри те, що відомий китайський виробник смартфонів Oppo ще у 2019 році збирався інвестувати величезну суму $7 млрд у розробку власних чипів компанії вдалося розробити лише чип MariSilicon X для камери, який так і не запустили у виробництво.

Аналітики припускають, що власна розробка навіть цих чипів не вийде далі за лабораторію, тому що виробнику набагато вигідніше і простіше закуповувати вже готові комплекти рішень у Qualcomm і MediaTek. З такими самими проблемами стикається і Xiaomi, кажуть експерти.

Китайські виробники смартфонів чудово усвідомлюють свою залежність від закордонних постачальників та створення власних чипів — один зі способів знизити ризики можливих санкцій з боку Вашингтона. Однак на сьогодні через неможливість сучасне літографічне обладнання Китаю немає способів розробляти власні чіпи за техпроцесом менш як 7 нм.

Втім, аналітики не сумніваються, що навіть вітчизняні чипи, які намагається розробляти Oppo все ж таки знайдуть своє застосування хоча б у деяких її моделях після того, як ринок смартфонів вирівняється і виробникам доведеться нарощувати швидкість виробництва моделей.

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