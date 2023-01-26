Оружие станет "умным" и автономным: что придумали военные в области ИИ

В Минобороны США хотят наладить "доверительные отношения" между ИИ и военными.

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В связи с глобальным использованием нейросетей и повсеместными разработками в этой отрасли, в том числе и в военном секторе, Пентагон выпустил обновленную инструкцию по внедрению и контролю над искусственным интеллектом в армии США, пишет Task&Purpose.

Политическая директива об автономных системах вооружения появилась еще в 2012 году, но с того момента произошли глобальные сдвиги в развитии ИИ, так что документ пришлось доработать, отмечают в Минобороны США. Один из аспектов, на который там обращают особое внимание, касается этичного использования искусственного интеллекта и тщательных дополнительных проверок новых систем. В документе основное внимание уделяется укреплению доверия между людьми, принимающими решения, и системами ИИ.

Обновление директивы также предписывает создание рабочей группы по автономным системам вооружения. По словам представителей Пентагона, такая группа будет консультировать старших руководителей Министерства обороны США, когда они будут рассматривают возможность внедрения новых систем ИИ в войсках. Создание этой рабочей группы должно способствовать безопасному и ответственному использованию автономных систем вооружения.

Военные чиновники говорят, что планы по созданию рабочих групп и жесткому контролю над внедрение ИИ в войсках не говорит о каких-либо ограничениях в этой сфере, а призвано наоборот более широко и ответственно внедрять искусственный интеллект в армии.

Эксперты отмечают, что в данный момент Минобороны США активно инвестирует в ИИ, особенно после того, как Китай заявил, что собирается стать лидеров в области "умных систем вооружений" уже к 2030 году.

Ранее Фокус писал, что ИИ может уничтожить человечество и рассказал, почему ученые так думают и когда это случится.