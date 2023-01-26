Зброя стане "розумною" та автономною: що вигадали військові в галузі ШІ

У Міноборони США хочуть налагодити "довірчі відносини" між ШІ та військовими.

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У зв'язку з глобальним використанням нейромереж і повсюдними розробками в цій галузі, зокрема й у військовому секторі, Пентагон випустив оновлену інструкцію щодо впровадження і контролю за штучним інтелектом в армії США, пише Task&Purpose.

Політична директива про автономні системи озброєння з'явилася ще в 2012 році, але з того моменту відбулися глобальні зрушення у розвитку ШІ, тому документ довелося доопрацювати, зазначають у Міноборони США. Один з аспектів, на який там звертають особливу увагу, стосується етичного використання штучного інтелекту та ретельних додаткових перевірок нових систем. У документі основна увага приділяється зміцненню довіри між людьми, які ухвалюють рішення, та системами ШІ.

Оновлення директиви також наказує створення робочої групи з автономних систем озброєння. За словами представників Пентагону, така група консультуватиме старших керівників Міністерства оборони США, коли вони розглядатимуть можливість впровадження нових систем ШІ у військах. Створення цієї робочої групи має сприяти безпечному та відповідальному використанню автономних систем озброєння.

Військові чиновники кажуть, що плани щодо створення робочих груп і жорсткого контролю за впровадження ШІ у військах не говорить про будь-які обмеження у цій сфері, а покликане навпаки більш широко та відповідально впроваджувати штучний інтелект в армії.

Експерти зазначають, що зараз Міноборони США активно інвестує в ШІ, особливо після того, як Китай заявив, що збирається стати лідерами в галузі "розумних систем озброєнь" вже до 2030 року.

Раніше Фокус писав, що ШІ може знищити людство та розповів, чому вчені так думають і коли це станеться.