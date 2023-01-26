"Умные" снаряды для БПЛА Hatchet прошли боевые испытания: как они изменят боевые действия

Технология позволит военным беспилотникам за один вылет атаковать больше целей с точностью до двух метров.

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Американская компания Northrop Grumman завершила боевые испытания нового снаряда для беспилотников Hatchet. Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

За последние полгода Northrop Grumman совместно с Минобороны США провела серию испытаний Hatchet, последние состоялись с 19 сентября по 18 октября в рамках экспериментальных учений Project Convergence 2022 в Калифорнии. Военные запускали дроны с других беспилотников под названием AeroVironment Jump 20.

"Hatchet продемонстрировал свои боевые возможности и интеграционную зрелость. Эти демонстрации еще на один шаг приблизили Hatchet к развертыванию в полевых условиях", — прокомментировал специалист по развитию бизнеса Northrop Grumman Джо Эслер.

Hatchet — это миниатюрный боеприпас весом 2,72 кг, предназначенный для сброса с крупных беспилотных летательных аппаратов. Как отмечают разработчики, он сочетает в себе мощную осколочную боеголовку с инновационной системой наведения, использующей спутниковую навигацию GPS/INS/EO/IR. Как показали испытания, точность атаки составила менее двух метров. Их можно сбрасывать с любых самолетов, но компактные размеры делают Hatchet идеально совместимыми с БПЛА, которые могут направлять снаряды в цель с помощью лазера.

"Вооружившись небольшими беспилотными системами, солдаты на земле меньше зависят от более крупных и востребованных авиационных средств для выполнения своих миссий. Как мы увидели в Украине, более мелкие боевые БПЛА доказали свою эффективность на поле боя", — добавил Джо Эслер.

Как пишет The Defence Post, вооруженные силы США рассматривают "умный" боеприпас для размещения на беспилотниках MQ-1C Grey Eagle в качестве "возможного варианта вооружения в будущем". Сейчас аппарат вооружается четырьмя ракетами Hellfire или восемью Stinger, но могут нести до 12 маленьких Hatchet.

В мае снаряды Hatchet уже проходили испытания на точность. Благодаря полуактивной лазерной системе самонаведения они успешно попали в мишень диаметром 2 метра после запуска с БПЛА RQ-7B Shadow.