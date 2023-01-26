"Розумні" снаряди для БПЛА Hatchet пройшли бойові випробування: як вони змінять бойові дії

Технологія дозволить військовим безпілотникам за один виліт атакувати більше цілей із точністю до двох метрів.

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Американська компанія Northrop Grumman завершила бойові випробування нового снаряда для безпілотників Hatchet. Подробиці пресслужба повідомила на офіційному сайті.

За останні пів року Northrop Grumman спільно з Міноборони США провела серію випробувань Hatchet, останні відбулися з 19 вересня по 18 жовтня у межах експериментальних навчань Project Convergence 2022 у Каліфорнії. Військові запускали дрони з інших безпілотників під назвою AeroVironment Jump 20.

"Hatchet продемонстрував свої бойові можливості й інтеграційну зрілість. Ці демонстрації ще на один крок наблизили Hatchet до розгортання в польових умовах", — прокоментував фахівець із розвитку бізнесу Northrop Grumman Джо Еслер.

Hatchet — це мініатюрний боєприпас вагою 2,72 кг, призначений для скидання з великих безпілотних літальних апаратів. Як зазначають розробники, він поєднує потужну осколкову боєголовку з інноваційною системою наведення, що використовує супутникову навігацію GPS/INS/EO/IR. Як показали випробування, точність атаки становила менше двох метрів. Їх можна скидати з будь-яких літаків, але компактні розміри роблять Hatchet ідеально сумісними з БПЛА, які можуть спрямовувати снаряди в ціль за допомогою лазера.

"Озброївшись невеликими безпілотними системами, солдати на землі менше залежать від більших і затребуваніших авіаційних засобів для виконання своїх місій. Як ми побачили в Україні, дрібніші бойові БПЛА довели свою ефективність на полі бою", — додав Джо Еслер.

Як пише The Defence Post, збройні сили США розглядають "розумний" боєприпас для розміщення на безпілотниках MQ-1C Grey Eagle як "можливий варіант озброєння в майбутньому". Зараз апарат озброюється чотирма ракетами Hellfire або вісьмома Stinger, але можуть нести до 12 маленьких Hatchet.

У травні снаряди Hatchet вже проходили випробування на точність. Завдяки напівактивній лазерній системі самонаведення вони успішно влучили в ціль діаметром 2 метри після запуску з БПЛА RQ-7B Shadow.