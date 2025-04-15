Два дрони ЗСУ змагалися за удар по Supercam: кому дісталася "здобич" (відео)

Два українські дрони-перехоплювачі від компанії "Дикі Шершні" одночасно вилетіли, щоб атакувати один російський розвідувальний безпілотник Supercam.

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Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Диких Шершнів". Розробники зазначили, що за можливість знищити російський БПЛА конкурували екіпажі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. За підсумком ціль було знищено одним із перехоплювачів.

Дрон від "Диких Шершнів" знищив БПЛА Supercam

"Вилетіли на полювання за розвіддроном ворога, а вже на місці розібралися — хто саме його знищить", — ідеться в публікації.

Чим небезпечний дрон SumerCam

SumerCam — це російський розвідувальний дрон, призначений для аерофотозйомки місцевості, ведення розвідки спостереження і скидання засобів ураження. БПЛА розроблені і виробляються компанією "Безпілотні Системи".

Безпілотники SuperCam можуть залітати в український тил, щоб наводити далекобійну зброю, зокрема РСЗВ "Торнадо-С" і ракети "Іскандер".

Нагадаємо, раніше розрахунок 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищив за допомогою БПЛА-перехоплювача від "Диких Шершнів" російський розвідувальний безпілотник Zala, оснащений машинним зором для ухиляння від подібних ударів.