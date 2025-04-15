Два дрона ВСУ соперничали за удар по Supercam: кому досталась "добыча" (видео)

Два украинских дрона-перехватчка от компании "Дикие Шершни" одновременно вылетели, чтобы атаковать один российский разведывательный беспилотник Supercam.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Диких Шершней". Разработчики отметили, что за возможность уничтожить российский БПЛА конкурировали экипажи 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. По итогу цель была уничтожена одним из перехватчиков.

Дрон от "Диких Шершней" уничтожил БПЛА Supercam

"Вылетели на охоту за разведдроном врага, а уже на месте разобрались — кто именно его уничтожит", — говорится в публикации.

Чем опасен дрон SumerCam

SumerCam — это российский разведывательный дрон, предназначенный для аэрофотосъемки местности, ведения разведки наблюдения и сброса средств поражения. БПЛА разработаны и производятся компанией "Беспилотные Системы".

Беспилотники SuperCam могут залетать в украинский тыл, чтобы наводить дальнобойное оружие, в частности РСЗО "Торнадо-С" и ракеты "Искандер".

Напомним, ранее рсчет 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил с помощью БПЛА-перехватчика от "Диких Шершней" российский разведывательный беспилотник Zala, оснащенный машинным зрением для уклонения от подобных ударов.