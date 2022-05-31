У США завершили випробування високоточних снарядів Hatchet для безпілотників (фото)

Розробка замислювалася як дешева, але водночас високоточна зброя.

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Американська компанія Northrop Grumman завершила серію випробувань високоточної мінібомби Hatchet для безпілотників. Про це повідомляє Janes.

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Боєприпас вагою 3 кг призначений для озброєння дронів. Незважаючи на свої мініатюрні розміри, снаряд має напівактивну лазерну головку самонаведення. Розробку Hatchet частково пропонував Пентагон.

У процесі випробувань мінібомби лягли у межах двометрового кола, показавши 100% точність. Як заявляють розробники, технологія боєприпасу завершена. Тепер він проходитиме сертифікацію, платформа для цього вже готова.

Розробники позиціонують розробку як дешеву, але водночас високоточну зброю для невеликих безпілотників. Запускають Hatchet із БПЛА RQ-7B Shadow. Він здатний буде нести 4 мініснаряди. Плюс він має можливість наводити снаряд на ціль за лазерною указкою.

[ + – ] БПЛА RQ-7B Shadow

Нагадаємо, у США тестують нову тактику для бойових БПЛА: атакуватимуть ціль як вовча зграя.

Раніше Фокус писав, що Україна отримала дрони-камікадзе Switchblade, які успішно знищують техніку ЗС РФ. Сили спеціальних операцій показали запис одного з таких безпілотників, який виконав своє призначення.