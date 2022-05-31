В США завершили испытания высокоточных снарядов Hatchet для беспилотников (фото)

Разработка задумывалась как дешевое, но при этом высокоточное оружие.

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Американская компания Northrop Grumman завершили серию испытаний высокоточной минибомбы Hatchet для беспилотников. Об этом сообщает Janes.

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Боеприпас весом в 3 кг предназначен для вооружения дронов. Несмотря на свои миниатюрные размеры, снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения. Разработку Hatchet частично проспонсировал Пентагон.

В ходе испытаний минибомбы легли в рамках двухметрового круга, показав 100% точность. Как заявляют разработчики, разработка боеприпаса завершена. Теперь он будет проходить сертификацию, платформа для этого уже готова.

Разработчики позиционируют разработку как дешевое, но при этом высокоточное оружие для небольших беспилотников. Запускают Hatchet с БПЛА RQ-7B Shadow. Он способен будет нести 4 миниснаряда. Плюс у него есть возможность наводить снаряд на цель по лазерной указке.

[ + – ] БПЛА RQ-7B Shadow

Напомним, в США тестируют новую тактику для боевых БПЛА: будут атаковать как волчья стая цель.

Ранее Фокус писал, что Украина получила дроны-камикадзе Switchblade, которые успешно уничтожают технику ВС РФ. Силы специальных операций показали запись с одного из таких беспилотников, выполнившего свое предназначение.