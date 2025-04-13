"Не тільки дрони": Україна має іноземну зброю, яку не використовує проти РФ, — нардеп

Україна має деяку іноземну зброю, зокрема снаряди Excalibur, яку не використовує у боротьбі проти Росії через її неефективність.

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Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

"Я не буду зараз називати країни або виробників, але деякі дрони, і навіть не тільки дрони, а певні види озброєння, які приходили до нас, ми просто не використовуємо через неефективність", — сказав Чернєв.

Він підкреслив, що такі види озброєння — це "витрачені кошти наших партнерів".

Нардеп зазначив, що Україна інформує союзників про види неефективного озброєння та надає відповідну аналітику.

"Обсяги невеликі, тому що ми намагаємось оперативно використовувати, тестувати, розуміти, що воно працює або не працює і віддавати або говорити, що оце нам не потрібно", — зазначив Чернєв.

Він уточнив, що одним із таких видів озброєння є артилерійський снаряд з GPS-наведенням Excalibur, який коштує десятки тисяч доларів.

"Він є неефективним в умовах роботи РЕБу. Спочатку вони були ефективні, потім росіяни навчились їм протидіяти — ми це передали партнерам. Партнери або вносять зміни, як протидіяти тепер РЕБ або працювати в умовах РЕБів, або взагалі зняти з виробництва, або не постачати нам такі види озброєння", — наголосив Чернєв.

Нагадаємо, 27 березня Емманюель Макрон заявив, що Франція відправить Україні ракети MICA для літаків Mirage і бронетехніку.

Фокус також писав про те, що для систем HIMARS створюють нові боєприпаси меншого калібру.