"Не только дроны": Украина имеет иностранное оружие, которое не использует против РФ, — нардеп

Украина имеет некоторое иностранное оружие, в частности снаряды Excalibur, которые не использует в борьбе против России из-за его неэффективности.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

"Я не буду сейчас называть страны или производителей, но некоторые дроны, и даже не только дроны, а определенные виды вооружения, которые приходили к нам, мы просто не используем из-за неэффективности", — сказал Чернев.

Он подчеркнул, что такие виды вооружения — это "потраченные средства наших партнеров".

Нардеп отметил, что Украина информирует союзников о видах неэффективного вооружения и предоставляет соответствующую аналитику.

"Объемы небольшие, потому что мы стараемся оперативно использовать, тестировать, понимать, что оно работает или не работает и отдавать или говорить, что это нам не нужно", — отметил Чернев.

Он уточнил, что одним из таких видов вооружения является артиллерийский снаряд с GPS-наведением Excalibur, который стоит десятки тысяч долларов.

"Он является неэффективным в условиях работы РЭБа. Сначала они были эффективны, потом россияне научились им противодействовать — мы это передали партнерам. Партнеры или вносят изменения, как противодействовать теперь РЭБ или работать в условиях РЭБов, или вообще снять с производства, или не поставлять нам такие виды вооружения", — подчеркнул Чернев.

Напомним, 27 марта Эмманюэль Макрон заявил, что Франция отправит Украине ракеты MICA для самолетов Mirage и бронетехнику.

Фокус также писал о том, что для систем HIMARS создают новые боеприпасы меньшего калибра.