Самые популярные телефоны в мире. Топ-5 моделей, которые раскупали миллионами

Лидерские позиции прочно заняла Nokia, но не с легендарной моделью 3310, как можно было подумать.

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Сегодняшние производители смартфонов могут только мечтать о количестве продаж своих моделей, которые имели такие бренды, как Nokia, Motorola или Apple всего 15 лет назад. В те времена они продавали аппараты сотнями миллионов штук, и рейтинг самых продаваемых составил сайт Mydrivers.

Лидирующую позицию "самого продаваемого телефона всех времен и народов" прочно заняла Nokia 1100. Этот неказистый с виду аппарат покорил сердца 250 млн человек во всем мире. Правда, не столько сердца, как кошелек, ведь аппарат был бюджетным, но очень крепким и с хорошей батареей. Эти телефоны массово расходились в качестве "рабочих лошадок" и были популярным подарком для людей старшего возраста.

[ + – ] Nokia 1100 продавалась лучше всех на планете. Ее купили 250 млн человек Фото: Соцсети

Не сильно отстает от победителя Nokia 1110, которая является модифицированным собратом лидера и продавалась в свое время ничуть не хуже. Эту модель выбрали в качестве мобильного устройства 248 млн человек.

[ + – ] Nokia 1110 предпочли для покупки 248 млн пользователей по всему миру Фото: Соцсети

А вот "бронзу" получает творение от Apple, которая смогла продать аж 224 млн своих iPhone 6. Аппарат до сих пор очень популярен на вторичном рынке, т.к. даже с учетом того, что он был презентован в 2014 году им все равно можно успешно пользоваться и сегодня, а запчастей для него пруд пруди.

[ + – ] iPhone 6 продолжает оставаться одним из самых популярных аппаратов на вторичном рынке Фото: Соцсети

На четвертом месте Nokia 1200, которая вышла в 2007 году и была не столь популярной, поскольку все, кому нужны были надежные "звонилки" еще не успели износить две предыдущие модели Nokia, выпущенные всего лишь годом ранее. Однако результат Nokia 1200 поражает не меньше – 153 млн проданных экземпляров.

[ + – ] Nokia 1200 показал отличные продажи, но до лидеров не дотягивает Фото: Соцсети

И замыкает пятерку лидеров все та же Nokia, но с моделью 5230. Это был серьезный мультимедийный аппарат на 2009 год. Он имел сенсорный экран, камеру на 2 Мп, навигатор, поддержку карт памяти и стандарта связи 3G. Всего финскому гиганту удалось продать 152 млн. этих аппаратов.

[ + – ] Эта мультимедийная Nokia 5230 была отличным смартфонов на момент выпуска Фото: Соцсети

С рейтингом остальных устройств и количеством продаж вы можете ознакомиться ниже из таблицы. Но если прикинуть, то если iPhone 6 и дальше будет оставаться популярным на вторичном рынке, он легко сможет обогнать лидера этого рейтинга. Да, Nokia "уже не та", но она навсегда в наших сердцах.

[ + – ] Рейтинг самых продаваемых телефонов за всю историю Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что iPhone больше не самый быстрый 5G-смартфон. Вот каким моделям он уступил пальму первенства.