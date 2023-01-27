Найпопулярніші телефони у світі. Топ 5 моделей, що розкуповували мільйонами

Лідерські позиції міцно зайняла Nokia, але не з легендарною моделлю 3310, як можна було подумати.

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Сьогоднішні виробники смартфонів можуть лише мріяти про кількість продажів своїх моделей, які мали такі бренди як Nokia, Motorola або Apple лише 15 років тому. В ті часи вони продавали апарати сотнями мільйонів штук, і рейтинг найпопулярніших склав сайт Mydrivers.

Лідерську позицію "найбільш продаваного телефону всіх часів і народів" міцно зайняла Nokia 1100. Цей непоказний на вигляд апарат підкорив серця 250 млн людей у всьому світі. Щоправда, не стільки серця, як гаманець, адже апарат був бюджетним, але дуже міцним і з гарною батареєю. Ці телефони масово розходилися як "робочі коні" та були популярним подарунком для людей старшого віку.

[ + – ] Nokia 1100 продавалася найкраще на планеті. Її купили 250 млн осіб. Фото: Соцмережi

Не сильно відстає від переможця Nokia 1110, яка є модифікованим побратимом лідера та продавалася свого часу анітрохи не гірше. Цю модель обрали як мобільний пристрій 248 млн осіб.

[ + – ] Nokia 1110 віддали перевагу для покупки 248 млн користувачів по всьому світу Фото: Соцмережi

А ось "бронзу" отримує витвір від Apple, яка змогла продати аж 224 млн своїх iPhone 6. Апарат досі дуже популярний на вторинному ринку, тому що навіть із урахуванням того, що він був презентований у 2014 році, їм усе одно можна успішно користуватися й сьогодні, а запчастин для нього хоч греблю гати.

[ + – ] iPhone 6 продовжує залишатися одним із найпопулярніших апаратів на вторинному ринку Фото: Соцмережi

На четвертому місці Nokia 1200, яка вийшла у 2007 році та була не настільки популярною, оскільки всі, кому потрібні були надійні "дзвонилки", ще не встигли зносити дві попередні моделі Nokia, випущені лише роком раніше. Однак результат Nokia 1200 вражає не менше — 153 млн проданих екземплярів.

[ + – ] Nokia 1200 показав чудові продажі, але до лідерів не дотягує Фото: Соцмережi

І замикає п'ятірку лідерів та сама Nokia, але з моделлю 5230. Це був серйозний мультимедійний апарат як на 2009 рік. Він мав сенсорний екран, камеру на 2 Мп, навігатор, підтримку карток пам'яті й стандарт зв'язку 3G. Загалом фінському гіганту вдалося продати 152 млн цих апаратів.

[ + – ] Ця мультимедійна Nokia 5230 була чудовим смартфоном на момент випуску Фото: Соцмережi

Із рейтингом інших пристроїв і кількістю продажів ви можете ознайомитися нижче з таблиці. Але якщо прикинути, то якщо iPhone 6 і надалі залишатиметься популярним на вторинному ринку, він легко зможе випередити лідера цього рейтингу. Так, Nokia "вже не та", але вона назавжди в наших серцях.

[ + – ] Рейтинг найпопулярніших телефонів за всю історію Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що iPhone більше не найшвидший 5G-смартфон. Ось яким моделям він поступився пальмою першості.