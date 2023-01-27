Аккумуляторы будут работать в 3 раза дольше и лучше: что придумали ученые

Исследователи предлагают использовать в аккумуляторах вместо лития наноматериал MXene

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Главная проблема переработки литиевых батарей – дороговизна процесса, но ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в опубликованной работе обещают решить эту проблему.

Они разработали способ, который позволит продлить срок службы аккумуляторов до девяти лет вместо обычных трех. Ведь только в одной Австралии перерабатывается только 10% батарей, а остальные отправляются на свалку или неправильно перерабатываются, что наносит большой вред экологии.

Ученые предлагают использовать в аккумуляторах вместо лития наноматериал MXene. Хотя он был разработан еще шесть лет назад, но его основной проблемой было быстрое образование ржавчины, что снижало электропроводность. Но исследователи наконец-то смогли побороть этот недостаток с помощью звуковых волн.

Ученые из МКТУ выяснили, что когда проржавевшая мембрана MXene подвергалась воздействию высокочастотных звуковых волн, то вся ржавчина с нее осыпалась через минуту, и MXene восстанавливался почти до исходного состояния.

[ + – ] MXene может быть хорошей альтернативой литию Фото: Соцсети

Теперь есть надежда, что, если батареи MXene получат широкое распространение, их можно будет периодически обрабатывать звуковыми волнами, чтобы они не попали на свалку. С помощью такого метода можно увеличить срок службы компонентов батареи до трех раз.

Хотя инновация многообещающая, команде необходимо работать с промышленностью, чтобы интегрировать свое акустическое устройство в существующие производственные системы и процессы. Команда также изучает возможность использования своего изобретения для удаления оксидных слоев с других материалов для применения в датчиках и возобновляемых источниках энергии.

Ранее Фокус писал, что ученые разработали батарею, способную зарядиться за 8 минут и проработать 68 лет.