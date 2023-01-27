Акумулятори працюватимуть утричі довше та краще: що вигадали вчені

Дослідники пропонують використовувати в акумуляторах замість літію наноматеріал MXene.

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Головна проблема переробки літієвих батарей — дорожнеча процесу, але вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету в опублікованій роботі обіцяють вирішити цю проблему.

Вони розробили спосіб, який дозволить продовжити термін служби акумуляторів до дев'яти років замість трьох. Адже лише в одній Австралії переробляється лише 10% батарей, а решта відправляється на звалище або неправильно переробляється, що завдає великої шкоди екології.

Учені пропонують використовувати в акумуляторах замість літію наноматеріал MXene. Хоча він був розроблений ще шість років тому, але його основною проблемою було швидке утворення іржі, що знижувало електропровідність. Але дослідники нарешті змогли подолати цей недолік за допомогою звукових хвиль.

Учені з МКТУ з'ясували, що коли проржавіла мембрана MXene зазнавала впливу високочастотних звукових хвиль, то вся іржа з неї обсипалася за хвилину, і MXene відновлювався майже до вихідного стану.

[ + – ] MXene може бути гарною альтернативою літію Фото: Соцмережi

Тепер є надія, що якщо батареї MXene набудуть широкого поширення, їх можна буде періодично обробляти звуковими хвилями, щоб вони не потрапили на звалище. За допомогою такого методу можна збільшити термін служби компонент батареї до трьох разів.

Хоча інновація перспективна, команді необхідно працювати з промисловістю, щоб інтегрувати свій акустичний пристрій у наявні виробничі системи та процеси. Команда також вивчає можливість використання свого винаходу для видалення оксидних шарів із інших матеріалів для застосування в датчиках і відновлюваних джерелах енергії.

Раніше Фокус писав, що вчені розробили батарею, здатну зарядитися за 8 хвилин і опрацювати 68 років.