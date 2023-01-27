Диск емкостью 30 Тб работает благодаря необычной технологии: что о нем известно

Компания-производитель обещает представить HDD на 22 Тб и 24 Тб уже в этом году.

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Компания Seagate собирается радикально увеличить емкость своих жестких дисков на базе своей новейшей платформе CMR/PMR, пишет Tomshardware. Уже во втором квартале производитель представит модели объемом 22 Тб и 24 Тб.

Seagate планирует запустить в широкую продажу свои экспериментальные диски с технологией магнитной записи с нагреванием (HAMR) емкостью более 30 Тб. И на этом компания останавливаться не намерена, пообещав выпустить HAMR-диск емкостью 50 Тб.

Жесткие диски с технологией магнитной записи с нагреванием уже существуют и их активно используют избранные компании, которым Seagate отправила диски для оценки. Пока что никаких подробностей о платформе HAMR нет, даже неизвестно о количестве пластин, которые можно установить в накопитель.

[ + – ] Производство жестких дисков Seagate Фото: Скриншот

Однако в Seagate говорят, что будут использовать платформу HAMR для премиальной линейке жестких дисков, которые предназначаются для гипермасштабируемых облачных центров обработки данных. Но со временем новая технология будет использоваться и для жестких дисков большой емкости среднего и даже начального уровня, чтобы снизить их производственные затраты и увеличить прибыль Seagate.

Не забываетSeagate и об обычных накопителях, обещав представить в ближайшее время 10-пластинчатые жесткие диски CMR/PMR объемом 22 Тб. SMR-версия таких накопителей еще больше увеличит емкость до 24 Тб.

Возможно выпуск новинок позволит производителю улучшить свое положение на рынке, ведь во втором квартале 2023 финансового года Seagate заработала $1,887 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и потеряла убытки на $33 млн.

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