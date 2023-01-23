Почему люди никогда не откажутся от жестких дисков: эксперт назвал причину

В 2022 году на мировой рынок было отгружено более 250 млн жестких дисков, что на треть больше, чем в 2020 году. Списывать со счетов "устаревшие" HDD еще рано.

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Сколько бы не предрекали полный уход "на пенсию" жестким дискам, а их выпуск и продажи продолжаются и не сильно сбавляют обороты, пишет в своей заметке Райнер В. Каезе, старший менеджер по развитию бизнеса продуктов хранения компании Toshiba Electronics Europe. Привычные HDD еще много лет будут являться отличным и недорогим решением для систем хранения данных, где важны надежность и большой объем за скромную сумму, а скорость не критична.

По мнению Райнера, одной из таких областей будет сегмент хранилищ данных в ЦОДах (Центрах обработки данных). Эти своеобразные "файловые кладовые" всегда нуждаются в расширении для все новых пользовательских файлов и их резервного копирования. Постоянный процесс записи/перезаписи способен очень быстро вывести из строя SSD.

К тому же плановая замена обойдется слишком дорого, а в аспекте цены у HDD сегодня нет конкурентов.

Продолжат служить жесткие диски в серверах и NAS различных компаний. Большой массив электронного документооборота не требует космических скоростей, а вот дешевое и объемное хранилище корпоративных документов всегда пригодится.

Немаловажный аспект – архивирование больших массивов данных. Жесткие диски тут как нельзя кстати для быстрого извлечения определенные документов для аудита. Кроме того, HDD могут использовать механизмы устранения дубликатов для уменьшения объема архивируемых данных, что может снизить затраты на хранение.

Тоже самое касается домашних NAS, на которых удобно хранить массив контента в виде коллекций фильмов, музыки, фото, установочных файлов игр и т.д. И, кстати, скорости HDD для выполнения подобных задач вполне достаточно.

Сфера видеонаблюдения так же будет продолжать пользоваться HDD, как средством хранения данных. Качество камер постоянно растет, достигая 4К и даже 8К, а с ним растет и величина записываемых материалов. HDD отлично умеют хранить подобные файлы. Последовательная запись данных на стабильной скорости — одна из их сильных сторон, и даже параллельная запись нескольких HD-потоков не представляет никаких проблем.

Эксперт отмечает, что по мере цифровизации человечества объемы данных будут увеличиваться с сумасшедшей скоростью и все их надо где-то хранить. SSD в этом плане не всегда подходят, а главный их минус – высокая стоимость.

Кстати, в прошлом году на мировой рынок было отгружено более 250 млн именно жестких дисков, что на треть больше, чем в 2020 году. Как видите, списывать со счетов старые-добрые HDD слишком рано.

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