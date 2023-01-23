Чому люди ніколи не відмовляться від жорстких дисків: експерт назвав причину

У 2022 році на світовий ринок відвантажено понад 250 млн жорстких дисків, що на третину більше, ніж у 2020 році. Списувати з рахунків "застарілі" HDD ще зарано.

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Скільки б не пророкували повний відхід "на пенсію" жорстким дискам, а їх випуск і продажі продовжуються і не сильно зменшують оберти, пише у своїй замітці Райнер В. Каєзе, старший менеджер з розвитку бізнесу продуктів зберігання компанії Toshiba Electronics Europe. Звичні HDD ще багато років будуть чудовим і недорогим рішенням для систем зберігання даних, де важливі надійність і великий обсяг за скромну суму, а швидкість не критична.

На думку Райнера, однією з таких областей буде сегмент сховищ даних у ЦОДах (Центрах обробки даних). Ці своєрідні "файлові комори" завжди потребують розширення для нових користувачів і їх резервного копіювання. Постійний процес запису/перезапису здатний дуже швидко вивести з ладу SSD.

До того ж планова заміна коштуватиме надто дорого, а в аспекті ціни HDD сьогодні не має конкурентів.

Продовжать служити жорсткі диски в серверах та NAS різних компаній. Великий масив електронного документообігу не вимагає космічних швидкостей, а ось дешеве та об'ємне сховище корпоративних документів завжди знадобиться.

Важливий аспект — архівування великих масивів даних. Жорсткі диски тут дуже доречні для швидкого вилучення певних документів для аудиту. Крім того, HDD можуть використовувати механізми усунення дублікатів для зменшення обсягу архівованих даних, що може знизити витрати на зберігання.

Те саме стосується домашніх NAS, на яких зручно зберігати масив контенту у вигляді колекцій фільмів, музики, фото, інсталяційних файлів ігор тощо. І, до речі, швидкості HDD для виконання таких завдань цілком достатньо.

Сфера відеоспостереження також продовжуватиме користуватися HDD, як засобом зберігання даних. Якість камер постійно зростає, досягаючи 4К і навіть 8К, а з ним зростає і величина матеріалів, що записуються. HDD чудово вміють зберігати такі файли. Послідовний запис даних на стабільній швидкості — одна з їхніх сильних сторін, і навіть паралельний запис кількох HD-потоків не становить жодних проблем.

Експерт зазначає, що в міру цифровізації людства обсяги даних збільшуватимуться з божевільною швидкістю і всі їх треба десь зберігати. SSD у цьому плані не завжди підходять, а головний їхній мінус — висока вартість.

До речі, минулого року на світовий ринок відвантажено понад 250 млн саме жорстких дисків, що на третину більше, ніж у 2020 році. Як бачите, списувати з рахунків старі-добрі HDD надто рано.

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