Диск місткістю 30 Тб працює завдяки незвичайній технології: що про нього відомо
Компанія-виробник обіцяє представити HDD на 22 Тб та 24 Тб вже цього року.
Компанія Seagate має намір радикально збільшити місткість своїх жорстких дисків на базі своєї новітньої платформи CMR/PMR, пише Tomshardware. Вже у другому кварталі виробник представить моделі обсягом 22 Тб та 24 Тб.
Seagate планує запустити у широкий продаж свої експериментальні диски з технологією магнітного запису з нагріванням (HAMR) місткістю понад 30 Тб. І на цьому компанія зупинятися не збирається, пообіцявши випустити HAMR-диск місткістю 50 Тб.
Жорсткі диски з технологією магнітного запису з нагріванням вже існують та їх активно використовують обрані компанії, яким Seagate відправила диски для оцінки. Поки ніяких подробиць про платформу HAMR немає, навіть невідомо про кількість пластин, які можна встановити в накопичувач.
Однак у Seagate кажуть, що використовуватимуть платформу HAMR для преміальної лінійки жорстких дисків, які призначаються для гіперхмарних хмарних центрів обробки даних. Але згодом нову технологію використовуватимуть і для жорстких дисків великої місткості середнього і навіть початкового рівня, щоб знизити їх виробничі витрати та збільшити прибуток Seagate.
Не забуває Seagate і про звичайні накопичувачі, обіцявши уявити найближчим часом 10-пластинчасті жорсткі диски CMR/PMR об'ємом 22 Тб. SMR-версія таких накопичувачів ще більше збільшить місткість до 24 Тб.
Можливо, випуск новинок дозволить виробнику покращити своє становище на ринку, адже у другому кварталі 2023 фінансового року Seagate заробила $1,887 млрд, що на 39,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і втратила збитки на $33 млн.
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