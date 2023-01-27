Диск місткістю 30 Тб працює завдяки незвичайній технології: що про нього відомо

Компанія-виробник обіцяє представити HDD на 22 Тб та 24 Тб вже цього року.

Related video

Компанія Seagate має намір радикально збільшити місткість своїх жорстких дисків на базі своєї новітньої платформи CMR/PMR, пише Tomshardware. Вже у другому кварталі виробник представить моделі обсягом 22 Тб та 24 Тб.

Seagate планує запустити у широкий продаж свої експериментальні диски з технологією магнітного запису з нагріванням (HAMR) місткістю понад 30 Тб. І на цьому компанія зупинятися не збирається, пообіцявши випустити HAMR-диск місткістю 50 Тб.

Жорсткі диски з технологією магнітного запису з нагріванням вже існують та їх активно використовують обрані компанії, яким Seagate відправила диски для оцінки. Поки ніяких подробиць про платформу HAMR немає, навіть невідомо про кількість пластин, які можна встановити в накопичувач.

[ + – ] Виробництво жорстких дисків Seagate Фото: Скриншот

Однак у Seagate кажуть, що використовуватимуть платформу HAMR для преміальної лінійки жорстких дисків, які призначаються для гіперхмарних хмарних центрів обробки даних. Але згодом нову технологію використовуватимуть і для жорстких дисків великої місткості середнього і навіть початкового рівня, щоб знизити їх виробничі витрати та збільшити прибуток Seagate.

Не забуває Seagate і про звичайні накопичувачі, обіцявши уявити найближчим часом 10-пластинчасті жорсткі диски CMR/PMR об'ємом 22 Тб. SMR-версія таких накопичувачів ще більше збільшить місткість до 24 Тб.

Можливо, випуск новинок дозволить виробнику покращити своє становище на ринку, адже у другому кварталі 2023 фінансового року Seagate заробила $1,887 млрд, що на 39,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і втратила збитки на $33 млн.

Раніше Фокус писав, чому люди ніколи не відмовляться від жорстких дисків і повністю не перейдуть на SSD-накопичувачі.