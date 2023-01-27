Ученые хотят добывать электроэнергию из движущихся поездов: как у них это получится

С одного длинного состава можно получить до 1,6 кВт бесплатного электричества.

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Исследователи технического центра Виржинии по системам и безопасности транспортных средств совместно с коллегами из Лаборатории железнодорожных технологий собираются собирать и использовать энергию, создаваемую движущимися составами, пишет Techexplore.

Полученную энергию они хотят использовать для систем датчиков и прочих систем безопасности и мониторинга. Дело в том, что более 75% железных дорог США находятся в сельских районах и к ним тяжело и затратно подключать электричество. Солнечные панели не всегда выручают, потому что их может повредить непогода или попросту украсть злоумышленники.

Поэтому ученые предлагают использовать что-то наподобие гибрида токопроводящей линии метро и генераторов. Проезжающий состав будет давить на специальные балки, те, в свою очередь будут вращать генераторы, которые по кабелю будут передавать выработанное электричество. Проще говоря, древняя как мир система динамо-машины и велосипедного колеса в современном высокотехнологичном исполнении.

[ + – ] Ученые предлагают использовать что-то наподобие гибрида токопроводящей линии метро и генераторов Фото: Соцсети

Ученые уже испытали прототип системы и выяснили, что на каждое колесо проходящего поезда можно получить от 15 до 20 Вт энергии. А если у поезда примерно 200 вагонов, то это позволяет получить более 1,6 кВт всего с одного состава.

Исследователи считают, что от их разработки выиграют все: железная дорога станет более безопасной для пассажиров благодаря возможности питать энергие больше количество систем безопасности и мониторинга, а сами железнодорожные компании смогут сэкономить на затратах по протяжке линий электропередач к удаленным участкам железнодорожного полотна.

Ранее Фокус писал, что Ученые разработали концепт "углеродного" поезда, который ловит СО2 и едет.