Вчені хочуть отримувати електроенергію з потягів, що рухаються: як у них це вийде

З одного довгого складу можна отримати до 1,6 кВт безплатної електрики.

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Дослідники технічного центру Вірджинії з систем і безпеки транспортних засобів спільно з колегами з Лабораторії залізничних технологій збираються збирати і використовувати енергію, що створюється складами, що рухаються, пише Techexplore.

Отриману енергію вони хочуть використовувати для систем датчиків та інших систем безпеки та моніторингу. Річ у тому, що понад 75% залізниць США знаходяться в сільських районах і до них важко та витратно підключати електрику. Сонячні панелі не завжди рятують, тому що їх може зашкодити негода або просто вкрасти зловмисники.

Тому вчені пропонують використовувати щось на кшталт гібрида струмопровідної лінії метро та генераторів. Проїжджаючий склад давитиме на спеціальні балки, ті, зі свого боку, обертатимуть генератори, які по кабелю передаватимуть вироблену електрику. Простіше кажучи, давня як світ система динамо-машини та велосипедного колеса у сучасному високотехнологічному виконанні.

[ + – ] Вчені пропонують використовувати щось на кшталт гібрида струмопровідної лінії метро та генераторів Фото: Соцмережi

Вчені вже випробували прототип системи та з'ясували, що на кожне колесо поїзда, що проходить, можна отримати від 15 до 20 Вт енергії. А якщо біля поїзда приблизно 200 вагонів, то це дозволяє отримати понад 1,6 кВт всього з одного потягу.

Дослідники вважають, що від їхньої розробки виграють усі: залізниця стане безпечнішою для пасажирів завдяки можливості живити енергію більше кількості систем безпеки та моніторингу, а самі залізничні компанії зможуть заощадити на витратах по протягу ліній електропередач до віддалених ділянок залізничного полотна.

Раніше Фокус писав, що вчені розробили концепт "вуглецевого" поїзда, який ловить СО2 та їде.