Даркнет на стороне Кремля: киберпреступники помогали финансировать войну с Украиной

Закрытие крупнейшего в мире единого рынка Даркнета спровоцировало борьбу за преемственность. Победитель может претендовать на "приз" в размере до $1,37 млрд.

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Торговые площадки Даркнета недавно публично рекламировались в Москве, был выглядело немного странно. OMG и Kraken, продающие наркотики на черном рынке онлайн, проецировали свои лого на здания в столице РФ. Такой поступок можно было бы классифицировать как "слабоумие и отвага", если бы не одно "но" пишет vice.com.

Дело в том, что апреле 2022 года был закрыт крупнейшая площадка Даркнета — Hydra. Там можно было купить самые разные наркотики. Но с арестом Дмитрия Павлова, одного из основателей "Гидры" все не кончилось, так как появились новые площадки, в надежде захватить рынок, оценивающийся в $1,37 млрд, говорится в материале.

Прокремлевские хакеры причастны к наркоторговле в Даркнете

В течение почти года OMG, Kraken и около 10 других подобных сайтов пытались занять место Hydra, обрушивая друг на друга огромное количество кибератак. По мнению аналитика из TRM Labs Алоиса Афилипоае, разные преступные группировки пользуются такими платформами, чтобы отмывать деньги, продавать пользовательские данные и пр. По его словам, доходы от атак программ-вымогателей, финансовых "схем", материалов о сексуальном насилии над детьми также отмываются через российские платформы в Даркнете.

Но, что самое удивительное, так это то, что российский сегмент Даркнета оказался втянут в конфликт между РФ и Украиной, пишет СМИ. По заявлению журналистов, одна из платформ была связана с хакерской группировкой KillNet, которая, в свою очередь, связана с Кремлем. В отчете TRM Labs, говорится, что KillNet, которая использовала криптовалюты на сумму $280 тыс. для финансирования военных действий России, и которая атаковала Starlink, правительственные сайты Украины, атаковала также и RuTor, форум, связанный с OMG, и соперничающий с прокремлевской платформой Solaris. Спустя десятилетие после того, как в 2013 году правительство США закрыло первый в мире портал Silk Road, четыре российские даркнет-платформы — OMG, Kraken, Blacksprut и Mega — теперь доминируют в Даркнете.

Спустя десятилетие после того, как в 2013 году правительство США закрыло первый в мире портал Silk Road, четыре российские даркнет-платформы — OMG, Kraken, Blacksprut и Mega — теперь доминируют в Даркнете.

TRM Labs подсчитала, что за 8 месяцев с момента закрытия Hydra, новый кластер площадок накопил $820 млн в криптовалюте. В декабре 2022-го суммарно они заработали $130 млн. Русскоязычные платформы в основном торгуются в России и странах бывшего Советского Союза, и составляют 80% мирового рынка. А на англоязычный рынок Даркнета приходится менее 10% продаж.

Продажа наркотиков во время войны: Даркнет ничто не остановит

С появлением в середине 2010-х онлайн-покупок наркотиков люди, покупающие наркотики в России, делают это через Даркнет. И даже сегодня россияне, бежавшие из страны после того, как ВС РФ вторглись на территорию Украины, все еще имеют возможность покупать наркотики в Даркнете. В Грузии, например, работает Matanga, Матанга, предлагающий ту же "продукцию", что и в РФ.

Даже на оккупированных территориях Украины за российскими войсками, вступающими в Мариуполь, внимательно следили боты Telegram, предлагающие гашиш, мефедрон и альфа-ПВП (синтетический психостимулятор), торгуя вразнос еще до того, как в разрушенном городе починили водопровод. Пока не установлено, каким образом наркотики попадали на оккупированную территорию Украины, но сеть, вероятно, работает благодаря помощи российских солдат или небоевого состава, говорится в материале.

Российский Даркнет на стороне Кремля

Похоже, что, наряду с Solaris, другие площадки Даркнета поддержали вторжение России в Украину. В интервью "Медузе", запрещенному российскому СМИ, Алексей Мильчаков, лидер пророссийской неонацистской военизированной группировки "Русич", заявил, что группа получала небольшие пожертвования в криптовалюте от Mega, Blacksprut и OMG. Они потратили деньги на снаряжение и бронежилеты. Нет никаких доказательств, что эти деньги были добровольно переданы даркнет-площадками — возможно, они были у них украдены, — но Мильчаков назвал этих наркоторговцев "настоящими патриотами России".

В декабре 2022 года хакер украинского происхождения взломал криптокошельки рынка Solaris и пожертвовал $25 тыс. на благотворительность для украинских беженцев. На этом несчастья Solaris не закончились. Недавно команда конкурентов WayAway взломала Solaris, воспользовавшись уязвимостью в коде, и закрыла платформу. Теперь те, кто пытается получить доступ к Solaris, перенаправляются к Kraken.

Как и Hydra, многие из этих площадок продолжили традицию включения информации о снижении вреда от наркотиков для покупателей наркотиков.

"Форум RuTor запустил серию вебинаров на медицинские темы, в том числе о первой помощи в случаях передозировки, — сказал Алексей Лахов из петербургского проекта Drugmap.ru. "На форуме WayAway, на торговой площадке Kraken есть целый раздел под названием "Наркологическая служба". Так что можно сказать, что кампания, направленная на убеждение людей в том, что от наркотиков не так уж и много вреда, стала неотъемлемой частью российского Даркнета".

Как и в случае с уничтожением Silk Road, закрытие Hydra не положило конец онлайн-покупкам наркотиков. В этом плане Даркнет оказался столь же адаптивным, как и торговля "оффлайн".

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