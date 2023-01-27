Даркнет на боці Кремля: кіберзлочинці допомагали фінансувати війну з Україною

Закриття найбільшого у світі єдиного ринку даркнету спровокувало боротьбу за наступність. Переможець може претендувати на приз у розмірі до $1,37 млрд.

Related video

Торгові майданчики даркнету нещодавно публічно рекламувалися в Москві, що мало трохи дивний вигляд. OMG і Kraken, які продають наркотики на чорному ринку онлайн, проєктували свої лого на будівлі в столиці РФ. Такий учинок можна було б класифікувати як "недоумство та відвага", якби не одне "але", пише vice.com.

Справа в тому, що у квітні 2022 року було закрито найбільший майданчик даркнету — Hydra. Там можна було купити різні наркотики. Але з арештом Дмитра Павлова, одного із засновників "Гідри", все не скінчилося, оскільки з'явилися нові майданчики, сподіваючись захопити ринок, що оцінюється в $1,37 млрд, ідеться в матеріалі.

Прокремлівські хакери причетні до наркоторгівлі в даркнеті

Протягом майже року OMG, Kraken і близько 10 інших подібних сайтів намагалися зайняти місце Hydra, обрушуючи один на одного величезну кількість кібератак. На думку аналітика з TRM Labs Алоїса Афіліпоаї, різні злочинні угруповання користуються такими платформами, щоб відмивати гроші, продавати дані користувача й ін. через російські платформи в даркнеті.

Але, що найдивовижніше, так це те, що російський сегмент даркнету виявився втягнутим у конфлікт між РФ і Україною, пише ЗМІ. За заявою журналістів, одна з платформ була пов'язана з хакерським угрупованням KillNet, яке, зі свого боку, пов'язане з Кремлем. У звіті TRM Labs говориться, що KillNet, яке використовувало криптовалюти на суму $280 тис. для фінансування воєнних дій Росії та яка атакувала Starlink, урядові сайти України, атакувала також і RuTor, форум, пов'язаний із OMG, і суперника з прокремлівською платформою Solaris. Через десятиліття після того, як у 2013 році уряд США закрив перший у світі портал Silk Road, чотири російські даркнет-платформи — OMG, Kraken, Blacksprut і Mega — тепер домінують у даркнеті.

Через десятиліття після того, як у 2013 році уряд США закрив перший у світі портал Silk Road, чотири російські даркнет-платформи — OMG, Kraken, Blacksprut і Mega — тепер домінують у даркнеті.

TRM Labs підрахувала, що за 8 місяців із моменту закриття Hydra новий кластер майданчиків накопичив $820 млн у криптовалюті. У грудні 2022-го сумарно вони заробили $130 млн. Російськомовні платформи в основному торгуються в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу і становлять 80% світового ринку. На англомовний ринок даркнету припадає менш ніж 10% продажів.

Продаж наркотиків під час війни: даркнет ніщо не зупинить

Із появою в середині 2010-х онлайн-покупок наркотиків люди, які купують наркотики в Росії, роблять це через даркнет. І навіть сьогодні росіяни, які втекли з країни після того, як ЗС РФ вторглася на територію України, все ще мають можливість купувати наркотики в даркнеті. У Грузії, наприклад, працює Matanga, Матанга, що пропонує ту саму "продукцію", що й у РФ.

Навіть на окупованих територіях України за російськими військами, що наступали на Маріуполь, уважно стежили боти Telegram, які пропонують гашиш, мефедрон і альфа-ПВП (синтетичний психостимулятор), торгуючи врознос ще до того, як у зруйнованому місті полагодили водогін. Поки не встановлено, як наркотики потрапляли на окуповану територію України, але мережа, ймовірно, працює завдяки допомозі російських солдатів або небойового складу, йдеться в матеріалі.

Російський даркнет на боці Кремля

Схоже, що поряд із Solaris інші майданчики даркнету підтримали вторгнення Росії в Україну. В інтерв'ю "Медузі", забороненому російському ЗМІ, Олексій Мільчаков, лідер проросійського неонацистського воєнізованого угруповання "Русіч", заявив, що група отримувала невеликі пожертвування в криптовалюті від Mega, Blacksprut і OMG. Вони витратили гроші на спорядження та бронежилети. Немає жодних доказів, що ці гроші були добровільно передані даркнет-майданчиками — можливо, вони були вкрадені, — але Мільчаков назвав цих наркоторговців справжніми патріотами Росії.

У грудні 2022 року хакер українського походження зламав криптогаманці ринку Solaris і пожертвував $25 тис. на благодійність для українських біженців. На цьому нещастя Solaris не скінчилося. Нещодавно команда конкурентів WayAway зламала Solaris, скориставшись уразливістю в коді, і закрила платформу. Тепер ті, хто намагається отримати доступ до Solaris, перенаправляються до "Кракена!.

Як і Hydra, багато цих майданчиків продовжили традицію включення інформації про зниження шкоди від наркотиків для покупців наркотиків.

"Форум RuTor запустив серію вебінарів на медичні теми, у тому числі про першу допомогу у випадках передозування, — сказав Олексій Лахов із петербурзького проєкту Drugmap.ru. — На форумі WayAway, на торговому майданчику Kraken є цілий розділ під назвою "Наркологічна служба". Тож можна сказати, що кампанія, спрямована на переконання людей у тому, що від наркотиків не так уже й багато шкоди, стала невід'ємною частиною російського даркнету".

Як і у випадку зі знищенням Silk Road, закриття Hydra не поклало край онлайн-покупкам наркотиків. У цьому плані даркнет виявився настільки ж адаптивним, як і торгівля офлайн.

Раніше ми повідомляли про те, що сайти ФБР і ЦРУ потрапили в Росії під блокування.