Япония хочет обогнать Тайвань в гонке за самый маленький чип: все нацелились на 2 нм

Первые прототипы чипов должны появиться уже в следующем году.

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Японский производитель процессоров Rapidus собирается составить конкуренцию известному тайванскому гиганту TSMC и догнать его в производстве чипов выполненных по технологии 2 нм, пишет Gizmochina.

Компания Rapidus активно поддерживается правительством Японии и уже заявила, что в 2025 году построит прототип технологической линии, на которой можно будет попробовать запустить производство процессоров по 2 нм технологии.

В свою очередь тайванский гигант вынашивает еще более грандиозные планы. В компании TSMC, которая является крупнейшим контрактным поставщиком микросхем и процессоров, заявляют о готовности уже в следующем году наладить линию по производству 2 нм чипов. А уже в 2025 году эта производственная линия начнет массово выпускать продукцию.

Что ж, даже с учетом такой активности японская Rapidus все равно не поспевает за тайванским TSMC. Ведь реч идет только о тестовой линии, а полномасштабное производство японцы смогут запустить, по их словам, только в конце этого десятилетия.

Хотя, возможно, поддержка государства скажется и здесь и Rapidus сделает невозможное – запустит производство передовых чипов наравне с TSMC, отмечают эксперты рынка.

Ранее Фокус рассказывал, что Япония, Нидерланды и США создадут союз, который ограничит амбиции Китая в производстве полупроводников.