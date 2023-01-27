Японія хоче обігнати Тайвань у гонці за найменший чип: усі націлилися на 2 нм

Перші прототипи чипів мають з'явитися вже наступного року.

Related video

Японський виробник процесорів Rapidus збирається скласти конкуренцію відомому тайванському гіганту TSMC і наздогнати його у виробництві чипів, виконаних за технологією 2 нм, пише Gizmochina.

Компанію Rapidus активно підтримується урядом Японії і вже заявила, що в 2025 побудує прототип технологічної лінії, на якій можна буде спробувати запустити виробництво процесорів за 2 нм технології.

Зі свого боку, тайванський гігант виношує ще грандіозніші плани. У компанії TSMC, яка є найбільшим контрактним постачальником мікросхем і процесорів, заявляють про готовність уже наступного року налагодити лінію з виробництва 2 нм чипів. А вже 2025 року ця виробнича лінія почне масово випускати продукцію.

Що ж, навіть із урахуванням такої активності японська Rapidus усе одно не встигає за тайванським TSMC. Адже йдеться лише про тестову лінію, а повномасштабне виробництво японці зможуть запустити, за їхніми словами, лише наприкінці цього десятиліття.

Хоча, можливо, підтримка держави позначиться й тут, і Rapidus зробить неможлвие — запустить виробництво передових чипів нарівні з TSMC, зазначають експерти ринку.

Раніше Фокус розповідав, що Японія, Нідерланди й США створять союз, який обмежить амбіції Китаю у виробництві напівпровідників.