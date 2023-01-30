Россию не спасут "Панцири" на крышах домов: дроны ВСУ умееют их обходить, - эксперт

Военный эксперт рассказал, за счет чего мы победим в битве дронов.

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Не смотря на то, что производственные мощности дронов России и Украины несравнимы по своим масштабам, нет никаких сомнений, что Украина выиграет в битве БПЛА, заявил в своем интервью Радио НВ военный и эксперт по БПЛА Юрий Касьянов. Главные причины – мотивация, гибкость, находчивость и смекалка.

По словам Касьянова, мы создаем системы, которые наиболее необходимы на войне в тот или иной ее промежуток: не гоним потоком какую-либо одну модель, а выпускаем их огромное разнообразие, которое позволяет тонко действовать на разных участках фронта. Но для успеха очень важно, чтобы Минобороны подходило к этому вопросу комплексно: выделяло не только финансы (за что отдельная, большая благодарность), а еще и наращивала производственный потенциал и выделяла нужных специалистов.

[ + – ] ВСУ на сегодня одна из наиболее насыщенных дронами армий мира. Фото: uadcom.com

Но уже сегодня Украина доказала, что является серьезной силой, обладающей хорошей армией беспилотников. Поэтому, по словам Юрия, не случайно противник ставит "Панцири" на крыши домов в Москве — им есть чего бояться. Ведь враг оккупанты увидели, что наши дроны могут долетать до баз стратегических бомбардировщиков, например, в Энгельсе. Но есть еще примеры, по словам Касьянова, о которых мало кто знает, потому что в РФ не рассказывают о них из-за позора, а мы не хотим раскрывать секреты всех наших производителей и разработчиков.

По словам эксперта, "Панцирь" – это не панацея для россиян. Мы имеем опыт взаимодействия с этими "Панцирями", и они были абсолютно бессильны против наших дронов. Кроме того, от украинских атак не могли врага защитить ни системы С300 ни С400. Нам удается их "пробивать" с помощью смекалки и опыта, потому что идеального ПВО не существует и если применить военную хитрость, то их можно обойти, что мы не раз и доказывали.

Кстати, ВСУ на сегодня одна из наиболее насыщенных дронами армий мира. Даже армия США гораздо менее насыщена беспилотниками, чем мы. Тоже самое касается армий России и Ирана. У всех них нет такого огромного опыта применения БПЛА, который, к сожалению, в связи с войной появился у украинцев.

Такой консерватизм в применении беспилотников был связан с уклоном в развитие межконтинентального ракетостроения и авиации, а сегодня, оказалось, что куда важнее действовать точечно. Поэтому на примере Украины все больше стран обращают внимание именно на производство и развитие беспилотных систем.

Ранее Фокус писал, что Минобороны Украины выделит 20 млрд грн на БПЛА и рассказал у кого будут их закупать.