Росію не врятують "Панцирі" на дахах будинків: дрони ЗСУ вміють їх обминати, — експерт

Військовий експерт розповів, завдяки чому ми переможемо у битві дронів.

Related video

Попри те, що виробничі потужності дронів Росії та України незрівнянні за своїми масштабами, немає жодних сумнівів, що Україна виграє у битві БПЛА, заявив у своєму інтерв'ю Радіо НВ військовий та експерт з БПЛА Юрій Касьянов. Головні причини — мотивація, гнучкість, винахідливість та кмітливість.

За словами Касьянова, ми створюємо системи, які найнеобхідніші на війні в той чи інший її проміжок: не женемо потоком якусь одну модель, а випускаємо їхню величезну різноманітність, яка дозволяє тонко діяти на різних ділянках фронту. Але для успіху дуже важливо, щоб Міноборони підходило до цього питання комплексно: виділяло не лише фінанси (за що окрема, велика подяка), а ще й нарощувала виробничий потенціал та виділяла потрібних фахівців.

[ + – ] ЗСУ на сьогодні одна із найнасиченіших дронами армій світу Фото: uadcom.com

Але вже сьогодні Україна довела, що є серйозною силою, яка має гарну армію безпілотників. Тому, за словами Юрія, невипадково противник ставить "Панцирі" на дахи будинків у Москві — їм є чого боятися. Адже окупанти побачили, що наші дрони можуть долітати до баз стратегічних бомбардувальників, наприклад, в Енгельсі. Але є ще приклади, за словами Касьянова, про які мало хто знає, тому що у РФ не розповідають про них через ганьбу, а ми не хочемо розкривати секрети всіх наших виробників та розробників.

За словами експерта, "Панцир" — це не панацея для росіян. Ми маємо досвід взаємодії з цими "Панцирами", і вони були абсолютно безсилі проти наших дронів. Крім того, від українських атак не могли ворога захистити ні системи С300, ні С400. Нам вдається їх "пробивати" за допомогою кмітливості та досвіду, тому що ідеального ППО не існує і якщо застосувати військову хитрість, то їх можна обійти, що ми не раз доводили.

До речі, ЗСУ на сьогодні є однією з найнасиченіших дронами армій світу. Навіть армія США набагато менш насичена безпілотниками, ніж ми. Те саме стосується армій Росії та Ірану. Усі вони не мають такого величезного досвіду застосування БПЛА, який, на жаль, у зв'язку з війною з'явився в українців.

Такий консерватизм у застосуванні безпілотників був пов'язаний з ухилом у розвиток міжконтинентального ракетобудування та авіації, а сьогодні виявилося, що важливіше діяти точково. Тому на прикладі України дедалі більше країн звертають увагу саме на виробництво та розвиток безпілотних систем.

Раніше Фокус писав, що Міноборони України виділить 20 млрд грн на БПЛА і розповів у кого їх закуповуватимуть.