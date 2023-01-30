Роботы обзаведутся кожей и мышцами: зачем это нужно ученым (видео)

Стартап из Германии работает над "очеловечиванием" андроидов.

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За многие годы развития робототехники ученым так до сих пор и не удалось сделать их более человекоподобными, из-за применяемых в их производстве материалов. Но стартап PowerON собирается решить эту проблему оснастив роботов искусственной кожей и мышцами, сообщает пресс-служба Дрезденского университета.

PowerON использует результаты совместных исследований Технического университета Дрездена и Университета Окленда, где руководитель стартапа д-р Маркус Хенке прошел двухлетнее обучение в докторантуре. В тесном сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена он и команда исследовали научную основу многофункциональных диэлектрических эластомеров в мягкой робототехнике в рамках гранта Марии Кюри от Европейской комиссии.

[ + – ] Прототип роботизированной руки, которая захватывает предметы за счет усилия искусственных мышц Фото: Соцсети

У команды Маркуса есть и первые результаты, которые они с удовольствием демонстрируют. Они сделали прототипа роботизированной руки, которая захватывает предметы за счет усилия искусственных мышц, которые, в свою очередь, контролируются искусственным нейроном. Сам захват напечатан из гибких материалов, не содержит классических шарниров и оснащен тактильной кожей, которая может чувствовать, как и где был захвачен объект.

По словам Хенке, задача его команды – более широкое применение роботов в индустрии и обычной жизни, ведь благодаря разработке ученых роботы смогут взаимодействовать с хрупкими предметами, такими как яйца или пробирки, собирать фрукты и овощи или даже более мастерски убираться по дому.

В целом, цель стартапа PowerON разрушить барьер между людьми и роботами в следующем поколении робототехники и открыть новые области применения.

[ + – ] Презентация концепции стартапа PowerON

Ранее Фокус писал, что ученые близки к тому, чтобы создать жидкого робота, как T-1000 из "Терминатор-2".