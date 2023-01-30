Роботи отримають шкіру та м'язи: навіщо це потрібно вченим (відео)

Стартап з Німеччини працює над "олюдненням" андроїдів.

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За багато років розвитку робототехніки вченим так і досі не вдалося зробити їх більше людиноподібними, через матеріали, що застосовуються в їх виробництві. Але стартап PowerON збирається розв'язати цю проблему оснастивши роботів штучною шкірою та м'язами, повідомляє пресслужба Дрезденського університету.

PowerON використовує результати спільних досліджень Технічного університету Дрездена та Університету Окленда, де керівник стартапу доктор Маркус Хенке пройшов дворічне навчання в докторантурі. У тісній співпраці з Технічним університетом Дрездена він та команда досліджували наукову основу багатофункціональних діелектричних еластомерів у м'якій робототехніці в межах гранту Марії Кюрі від Європейської комісії.

[ + – ] Прототип роботизованої руки, яка захоплює предмети завдяки зусиллю штучних м'язів Фото: Соцмережi

У команди Маркуса є перші результати, які вони із задоволенням демонструють. Вони зробили прототип роботизованої руки, яка захоплює предмети завдяки зусиллю штучних м'язів, які, зі свого боку, контролює штучний нейрон. Саме захоплення надруковане з гнучких матеріалів, не містить класичних шарнірів і оснащене тактильною шкірою, яка може відчувати, як і де був захоплений об'єкт.

За словами Хенке, завдання його команди — ширше застосування роботів в індустрії та звичайному житті, адже завдяки розробці вчених роботи зможуть взаємодіяти з крихкими предметами, такими як яйця чи пробірки, збирати фрукти та овочі або навіть майстерніше забиратися по дому.

Загалом, мета стартапу PowerON зруйнувати бар'єр між людьми та роботами у наступному поколінні робототехніки та відкрити нові сфери застосування.

[ + – ] Презентація концепції стартапу PowerON

Раніше Фокус писав, що вчені близькі до того, щоб створити рідкого робота, як T-1000 з "Термінатор-2".