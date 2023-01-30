Ученые придумали новый способ выработки электричества: как работает этот "генератор"

Новая технология поможет заряжать мини-датчики и мелкую электронику.

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"Твистрон" – именно так называется новый тип пряжи, который разработали исследователи Техасского университета в Далласе, пишет Interesting Engineering. Эта пряжа способна вырабатывать электричество при растяжении или скручивании.

Это не совсем новое, но улучшенное изобретение. Технология получения электричества из механического влияния человека при ношении одежды было разработано еще в 2017 году, но тогда исследователи получили КПД всего в 7,6% при скручивании и раскручивании специальной ткани.

Теперь же метод усовершенствовали благодаря тому, что ученые сосредоточились на переплетении трех отдельных нитей из скрученных углеродных нанотрубок для получения единой пряжи. Затем исследователи протестировали новые нити в ходе экспериментов и обнаружили, что эффективность преобразования энергии улучшилась до 17,4% при растяжении и до 22,4% при скручивании.

[ + – ] Концепция действия нанопряжи, которая вырабатывает электричество Фото: Соцсети

Ученые из Техаса говорят, что их технологию можно использовать для сбора и анализа данных о движении человека (например, в спорте или тренировках). И хотя с помощью наноткани не получится зарядить пауэрбанк или смартфон, но подпитать мелкие нательные датчики или миниатюрные гаджеты вполне реально.

Сейчас исследователи подали заявку на патент и надеются провести более глобальные исследования своей разработки.

Ранее Фокус писал, что ученые хотят добывать электроэнергию из движущихся поездов.