Учені вигадали новий спосіб вироблення електрики: як працює цей "генератор"

Нова технологія допоможе заряджати мінідатчики та дрібну електроніку.

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Твістрон — саме так називається новий тип пряжі, який розробили дослідники Техаського університету в Далласі, пише Interesting Engineering. Ця пряжа здатна виробляти електрику під час розтягування або скручування.

Це не зовсім новий, але покращений винахід. Технологія отримання електрики з механічного впливу людини під час носіння одягу була розроблена ще у 2017 році, але тоді дослідники отримали ККД лише в 7,6% під час скручування та розкручування спеціальної тканини.

Тепер метод удосконалили завдяки тому, що вчені зосередилися на переплетенні трьох окремих ниток зі скручених вуглецевих нанотрубок для отримання єдиної пряжі. Потім дослідники протестували нові нитки в ході експериментів і виявили, що ефективність перетворення енергії покращилася до 17,4% під час розтягування й до 22,4% під час скручування.

[ + – ] Концепція дії нанопряжі, яка виробляє електрику Фото: Соцмережi

Учені з Техасу кажуть, що їхню технологію можна використовувати для збору й аналізу даних про рух людини (наприклад, у спорті чи тренуваннях). І хоча за допомогою нанотканини не вийде зарядити павербанк або смартфон, але підживити дрібні датчики або мініатюрні гаджети цілком реально.

Наразі дослідники подали заявку на патент і сподіваються провести глобальніші дослідження своєї розробки.

Раніше Фокус писав, що вчені хочуть видобувати електроенергію з поїздів, що рухаються.