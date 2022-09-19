Рідкий робот може розділятися на крихітні крапельки та з'єднуватися в одну краплю (відео)

Вчені змогли керувати роботом за допомогою магнітного поля.

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Робота, створеного на основі рідини, можна зробити меншим, тоншим або розділити на частини за допомогою спеціальних магнітів. Пристрій може стати в нагоді для доставки ліків в організм, пише newscientist.com.

Робота зробили з краплинної магнітної рідини, що дає можливість розпадатися і відновлюватися. Ця властивість корисна в тому випадку, якщо бот не може поміститися у вузький "прохід". Дослідники кажуть, що у майбутньому його можна буде використати для адресної доставки ліків.

Вчений Сіньянь Фан з Університету Сучжоу (Тайвань) та його колеги використовував краплі феррорідини та магнітні наночастинки оксиду заліза для створення м'якого робота розміром близько сантиметра. Керувати "пристроєм" допомагають магніти. За рахунок магнітного поля робот рухається, змінює форму, роз'єднується на частини, які потім з'єднуються.

Щоб змусити його рухатися вузьким каналом, дослідники використовували магніти, "стиснувши" робота, після чого він нагадував тонкий струмок. Вони також використовували магнітні поля, щоб розділити робота на кілька частин, кожна з яких була роботом міліметрового або мікрометрового розміру. Інше регулювання магнітного поля змусило "краплі" знову злитися в одну.

П'єтро Валдастрі з Університету Лідса у Великій Британії вважає, що рідкий робот зможе точно і швидко доставити ліки за призначенням і в певну зону організму. У результаті, ліки не "розпорошуватимуться", а прибудуть до певної хворої ділянки конкретного внутрішнього органу.

Бредлі Нельсон із Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху в коментарі ЗМІ зазначив, що є й інше застосування для такого робота. Наприклад, з його допомогою можна буде видаляти тромби в мозку, що викликають інсульти, хоча на даному етапі розвитку технології це завдання не з легких, адже на мозок доведеться впливати потужним магнітним полем.

Використання нового робота в медицині можливе, але, швидше за все, в далекому майбутньому, впевнений доктор Хамідрез Марві з Університету штату Арізона. На його думку, поки що вченим варто зосередитися на розвитку нанотехнології на кшталт "лабораторії на чипі", де хімічні процеси, такі як тестування на віруси, відбуваються у дуже невеликих кількостях та у стислий термін.

Фокус публікував новину про те, що вчені змогли здобути електроенергію з хвиль. Струм виявився досить потужним.