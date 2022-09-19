Наногенератори можуть виробляти електроенергію із морських хвиль: до 350 Вт на кубометр

Хвильову енергію збирає пристрій, що складається із спіралеподібної котушки, вміщеної всередині циліндра.

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Вчені з Пекінського інституту наноенергетики та наносистем (Китай) розробили пристрої, що генерують електричний струм за допомогою морських хвиль, йдеться у статті New Scientist.

Внаслідок тертя, як відомо, виникає статична електрика. Якщо його згенерувати, можна отримати джерело "зеленої" енергії. Вчені і раніше розробляли апарати, здатні робити це, проте високою потужністю такі "водяні" генератори не відрізнялися. Але тепер усе може бути інакше завдяки китайським дослідникам.

У Пекінському інституті наноенергетики та наносистем були створені крихітні генератори, здатні виробляти значну кількість електроенергії прямо "витягуючи" її з морських хвиль. Пристрої мають просту конструкцію. Вони складаються із спіралеподібної котушки та циліндричного корпусу. Принцип роботи такий: хвилі штовхають циліндр, у ці моменти спіраль дещо стискається та розтискається, створюючи струм. Розмістивши безліч генераторів і об'єднавши їх у ланцюги, дослідники досягли того, що могли досягти потужності струму 347 Вт потужності на 1 куб. м. Раніше показники були на 50% нижчі. Видання зазначає, що інші подібні апарати взагалі мали показники 10 Вт — 11 Вт, і не більше.

Вчені і раніше намагалися поставити на комерційне виробництво пристрої, що використовують трибоелектричний ефект, але малопотужні генератори нікого не цікавили. Тепер на горизонті замаячив комерційний успіх нового винаходу.

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