Наногенераторы могут производить электроэнергию из морских волн: до 350 Вт на кубометр

Волновую энергию собирает устройство, состоящее из спиралевидной катушки, помещенной внутри цилиндра.

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Ученые из Пекинского института наноэнергетики и наносистем (Китай) разработали устройства, генерирующие электрический ток при помощи морских волн, говорится в статье на New Scientist.

В результате трения, как известно, возникает статическое электричество. Если сгенерировать его, можно получить источник "зеленой" энергии. Ученые и раньше разрабатывали аппараты, способные делать это, однако высокой мощностью такие "водяные" генераторы не отличались. Но теперь все может быть иначе благодаря китайским исследователям.

В Пекинском институте наноэнергетики и наносистем были созданы крошечные генераторы, способные производить значительное количество электроэнергии прямо "извлекая" ее из морских волн. Устройства имеют простую конструкцию. Они состоят из спиралевидной катушки и цилиндрического корпуса. Принцип работы таков: волны толкают цилиндр, в эти моменты спираль несколько сжимается и разжимается, создавая ток. Разместив множество генераторов и объединив их в цепи, исследователи добились того, что могли достичь мощности тока 347 Вт мощности на 1 куб. м. Ранее показатели были на 50% ниже. Издание отмечает, что другие подобные аппараты и вовсе имели показатели 10 Вт — 11 Вт, и не более.

Ученые и ранее пробовали поставить на коммерческие рельсы устройства, использующие трибоэлектрический эффект, но маломощные генераторы никого не интересовали. Теперь на горизонте замаячил коммерческих успех нового изобретения.

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