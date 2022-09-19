Жидкий робот может разделяться на крошечные капельки и соединяться в одну каплю (видео)

Ученые смогли управлять роботом при помощи магнитного поля.

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Робота, созданного на основе жидкости, можно сделать меньше, тоньше или разделить на части при помощи специальных магнитов. Устройство может пригодиться для доставки лекарств в организм, пишет newscientist.com.

Робота сделали из капелекной магнитной жидкости, что дает ему возможность распадаться и восстанавливаться. Это свойство полезно в том случае, если бот не может поместиться в узкий "проход". Исследователи говорят, что в будущем его можно будет использовать для адресной доставки лекарств.

Ученый Синьянь Фан из Университета Сучжоу (Тайвань) и его коллеги использовал капли феррожидкости и магнитные наночастицы оксида железа для создания мягкого робота размером около сантиметра. Управлять "устройством" помогают магниты. За счет магнитного поля робот движется, меняет форму, разъединяется на части, которые потом воссоединяются.

Чтобы заставить его двигаться по узкому каналу, исследователи использовали магниты, "сжав" робота, после чего он напоминал тонкую струйку. Они также использовали магнитные поля, чтобы разделить робота на несколько частей, каждая из которых тоже являлась роботом миллиметрового или микрометрового размера. Другая регулировка магнитного поля заставила "капли" снова слиться в одну.

Пьетро Валдастри из Университета Лидса в Великобритании считает, что жидкий робот сможет точно и быстро доставить лекарства по назначению и в определенную зону организма. В итоге, лекарство не будет "распыляться" по дороге, а прибудет в определенный больной участок конкретного внутреннего органа.

Брэдли Нельсон из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе в комментарии СМИ отметил, что есть и другое применение для такого бота. Например, с его помощью можно будет удалять тромбы в мозге, вызывающие инсульты, хотя на данном этапе развития технологии, это задача не из легких, ведь на мозг придется воздействовать мощным магнитным полем.

Использование нового робота в медицине возможно, но, скорее всего, в далеком будущем, уверен доктор Хамидреза Марви из Университета штата Аризона. По его мнению, пока что ученым стоит сосредоточиться на развитии нанотехнологии вроде "лаборатории на чипе", где химические процессы, такие как тестирование на вирусы, обнаруживаются в очень небольших количествах и в сжатые сроки.

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