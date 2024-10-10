Солнечные элементы смогут поглощать до 47% света в космосе: над чем работают ученые

Ожидается, что солнечные элементы на основе нанопроволоки смогут вырабатывать больше "космической энергии" для питания спутников.

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Европейский проект под названием ZEUS разрабатывает новое поколение нанопроволочных солнечных элементов, призванные улучшить энергосистемы спутников связи на низкой околоземной орбите. Об этом пишет Interesting Engineering.

Авторы проекта отмечают, что нанопроволока (нитевидный нанокристалл) являет собой чрезвычайно тонкую, игольчастую структуру, которая очень хорошо поглощает солнечный свет. Солнечные элементы на основе нанопроволоки способны эффективно улавливать почти 100% солнечного света. Диаметр этого элемента составляет всего 200 нанометров, что примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

"Покрытие примерно 10 процентов поверхности активным материалом — это все, что нужно для поглощения такого же количества света, как если бы тонкий слой того же материала покрывал всю поверхность", — отмечают ученые.

Как отмечают в издании, эффективность солнечных элементов на основе нанопроволоки в космосе сейчас составляет около 15%. Целью проекта ZEUS является повышение их эффективности за счет использования "нанопроволочных ячеек с тройным переходом". Конструкция этих ячеек теоретически позволяет достичь эффективности 47%.

Проект предусматривает изучение гибких, легких материалов, которые могли бы служить основой для этих солнечных элементов. Боле того, ученые придерживаются экологичного подхода, стремясь сократить выбросы углерода и разумно использовать ресурсы.

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"ZEUS стремится продемонстрировать не только коммерческий потенциал технологии, но и ее экологические преимущества посредством оценки жизненного цикла солнечных элементов на основе нанопроволоки, в частности, для генерации космической энергии", — сказал руководитель проекта Энрике Барригон.

Сообщается, что отвечать за детальное изучение этих солнечных элементов и проверку их эффективности в космосе будет в основном отвечать Университет Малаги. В проекте также принимают участие Институт Фраунгофера по системам солнечной энергетики ISE, Политехнический университет Валенсии и Технологический институт упаковки, транспорта и логистики.

Напомним, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу "Развертывание и обнаружение подозрительных сетей", которая должна помочь гражданам авторитарных стран безопасно обмениваться сообщениями в условиях цензуры.

Также сообщалось, что французские технологические компании при поддержке Французского агентства оборонных инноваций впервые использовали лазер для связи между низкоорбитальным наноспутником Unseenlabs и коммерческой наземной станцией, предоставленной компанией Cailabs.