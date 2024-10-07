США стоит задуматься: Китай успешно испытал терагерцовую связь на большом расстоянии

В ходе эксперимента китайские ученые успешно транслировали видео в HD качестве на расстояние 1,2 километра.

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Экспериментальная группа под руководством Обсерватории Пурпурной горы (PMO) Китайской академии наук (CAS) успешно завершила новаторский эксперимент по беспроводной терагерцовой связи, передав видеосигналы высокой четкости (HD) на большое расстояние. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование проходило на астрономической наблюдательной базе субмиллиметрового диапазона, расположенной на высоте более 4000 метров на плато Цинхай-Сизан. В ходе эксперимента ученым "впервые в мире" удалось успешно передать HD-видео на 1,2 километра, используя технологию беспроводной связи в терагерцовом диапазоне.

Как отмечают в издании, терагерцовые волны занимают часть электромагнитного спектра между микроволнами и оптическими инфракрасными частотами, с длиной волн от 3000 до 30 микрометров. Технология обеспечивает гораздо более широкую полосу пропускания, чем существующие системы связи, что позволяет значительно увеличить скорость передачи данных.

"Например, если мы рассматриваем микроволновую связь как двухполосную дорогу, то терагерцовая связь, благодаря своим более широким и богатым спектральным ресурсам, подобна расширению этой дороги до шести или восьми полос", — объяснил представитель обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук Ли Цзин.

Сообщается, что достижение китайских ученых особенно примечательно из-за использования сверхпроводящих терагерцовых приемников. Команда впервые применила их в системах беспроводной связи большой дальности. Сигналы передавались с чрезвычайно низкой мощностью всего в 10 микроватт. Для сравнения, это примерно одна миллионная часть выходной мощности обычной базовой станции мобильного телефона.

Несмотря на слабый сигнал, исследователям удалось передать видео высокой четкости. В издании подчеркнули, что благодаря высокой чувствительности технология имеет большой потенциал для будущего беспроводной связи. В частности, речь идет о развитии 6G, передаче видео в реальном времени, передаче данных с высокой пропускной способностью и космической связи.

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"Значимость технологии сверхпроводящего обнаружения, которую мы использовали в этот раз, заключается в ее высокой чувствительности. Это как иметь более производительные автомобили на этой более широкой дороге, практически без потерь энергии, что позволяет сигналам распространяться гораздо дальше", — подчеркнул Ли Цзин.

При этом в издании отмечают, что для широкого распространения этой технологии нужно решить некоторые проблемы. В первую очередь речь идет об уменьшении размера и стоимости производства терагерцовых устройств.

Напомним, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало программу "Развертывание и обнаружение подозрительных сетей" (PWND2), которая должна помочь гражданам авторитарных стран безопасно обмениваться сообщениями в условиях цензуры.

Также сообщалось, что японская компания AGC в сотрудничестве с NTT Docomo разработала новую стеклянную антенну WAVEAntenna, которая может превратить стеклянные окна в базовые станции для подключения 5G.